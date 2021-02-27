NASA ile Çalışmalar Yürüten Türk Profesöre ABD'den Ödül

NASA'da projesi olan Türk profesöre büyük ödül. Amerikan Çevre Mühendisleri ve Bilim Adamları Akademisi (AAEES) tarafından her yıl verilen onur ödülünün 2021'deki sahibi Türk profesör Berrin Tansel oldu. Peki ya Berrin Tansel kimdir?

Amerikan Çevre Mühendisleri ve Bilim Adamları Akademisi (AAEES) özgünlük sergileyen ve mevcut çevresel zorluklara yenilikçi çözümler sunan bir kişiyi her yıl ödül veriyor. Yapılan açıklamaya göre, bu yılki AAEES ödülünü alan kişi ise Türk profesör Berrin Tansel oldu.

NASA'da projesi olan Türk profesöre büyük ödül

Florida eyaletindeki Uluslararası Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Berrin Tansel bu yılki ödülün sahibi oldu. 1990 yılında Mühendislik ve Bilgisayar Koleji'ne katılan ilk kadın öğretim üyesi olan Tansel, çevre mühendisliği alanına yaptığı katkılardan dolayı AAEES 2021 Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'de küçük bir kasabada yetişen Prof. Dr. Tansel, burs alarak Wisconsin Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapmak üzere ABD'ye taşındı. Su arıtma projelerinin ve işlerin yaratılmasının önünü açan çevre mühendisliğiyle ön plana çıktı.

Prof. Tansel daha sonrasında ise Boston'a taşındı. 1980'lerde Boston Limanı, Amerika'nın en kirli limanı olarak biliniyordu. Deer Island'daki arıtma tesislerine yapılan 3,8 milyar dolarlık yatırımla tam bir dönüşüm geçirdi ve başarılı bir liman temizliği sağlandı.

NASA'nın uzay yükünü azaltacak proje

Bir uzay mekiğinin yüzde 50'si astronotların kullanması ve Mars veya Ay gibi gezegenlerde bitki örtüsünü test etmek için sudan oluşur. Ancak bir litre suyun taşınması binlerce dolara mal olduğu için filtreleme işlemine ihtiyaç duyuluyor.

NASA ile çok sayıda fikir üzerinde çalışan Türk profesör, uzay mekiklerinde taşıma yükünü azaltan bir teknolojiyi geliştirmeye yönelik araştırma projesi yürüttü.

Tansel ayrıca Miami-Dade bölgesinin Su ve Kanalizasyon Departmanı ile su arıtma süreçlerinin, su tasarrufunun verimliliğini incelemek ve eski borulardaki sızıntılara uzun vadeli çözümler sağlamak için 5 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

2021 AAEES ödülünü alma konusunda ne hissettiği sorulduğunda ise Türk Profesör şu yanıtı verdi: "Mütevazı bir ödül ve onur duydum. İşimin profesyonel toplumum tarafından takdir edildiğini görmekten mutluyum."

Prof. Dr. Berrin Tansel ödülünü, Nisan 2021'de yapılması planlanan Amerikan Çevre Mühendisleri ve Bilim Adamları Akademisi töreninde alacak.