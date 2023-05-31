ABD'de Kritik Toplantı: NASA, UFO Görüntüleri Paylaştı

NASA, yakın zamanda yaptığı paylaşımla yine dünya gündemine bomba gibi oturdu. Washington'da düzenlenen yaklaşık 4 saatlik halka açık toplantıda şimdiye kadar kaydedilen bazı UFO görüntüleri paylaşıldı.

NASA'nın paylaştığı görüntülerde küçğk boyutlu, küre şeklinde cisimlerin yüksek hızlarda kameralara yakalandığı görünüyor. Peki, bunlar uzaylıların kanıtı mı?

İşte Çarpıcı UFO Görüntüleri

NASA tarafından doğrulanan görüntülerin kaynağı henüz açıklanamazken pek çok seçenek üzer,inde duruluyor. Halka açık olarak düzenlenen toplantıda başkanlığı yürüten David Spergel, “Öğrendiğimizi hissettiğim şeyi bir satırda özetlemem gerekirse, yüksek kaliteli verilere ihtiyacımız var” dedi.

Dünya dışı yaşam hakkında kendisine yöneltilen soruya "Artık dışarıda pek çok gezegen olduğunu biliyoruz, bu nedenle yaşam için pek çok potansiyel ortam var. Henüz Dünya’nın ötesinde yaşam bulamadık ama bakıyoruz.” Spirgel, UFO görüntülerinin her şey olabileceğine işaret etti.

Ancak sanılanın aksine UFO demek uzaylılar anlamına gelmiyor. "Tanımlanamayan Uçan Cisim" olarak Türkçe'ye çevrilebilecek UFO terimi, adından da anlaşılacağı üzere düşman uçakları ve casus uydularının da dahil olduğu büyük bir kategoriyi kapsıyor. Yani elde edilen görüntüler, Çin veya Rusya'nın sahip olduğu çok gizli bir askeri proje olabilir.

Bu ve benzeri UFO görüntülerinin çoğunlukla askeri projelere veya modifiye edilmiş bir İHA'ya ait olduğunu belirtmemizde fayda var.