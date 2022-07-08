NASA, Uzayda Ukrayna Karşıtı Propaganda Yapan Rus Kozmonotlarını Kınadı

Perşembe günü NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki üç Rus kozmonotun yakın zamanda Ukrayna karşıtı propaganda olarak kabul edilen bayraklarla poz verme eylemlerini şiddetle kınayan bir bildiri yayınladı. Rusya'nın devlet uzay şirketi Roscosmos tarafından yayınlanan resimlerde kozmonotlar, doğu Ukrayna'da Rus destekli iki ayrılıkçı bölge olan Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bayraklarını tutarken görülüyor.

NASA basın sekreteri Jackie McGuinness e-posta yoluyla şu açıklamalarda bulundu:

"NASA, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu, Ukrayna'ya karşı savaşını desteklemek için siyasi amaçlarla kullanmasını şiddetle kınıyor çünkü bu, istasyonun 15 uluslararası katılımcı ülke arasında barışçıl amaçlarla bilimi ilerletmek ve teknoloji geliştirmek olan ana hedefiyle tamamen tutarsız bir hareket."

Uzay ajansının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki birincil ortağı olan Rusya'ya karşı NASA'dan böyle bir uyarı ilk kez görülüyor. ABD ve Rusya arasında Ukrayna'yı işgali konusunda süregelen gerginliğe rağmen NASA ve Roscosmos, hem Amerikan astronotları hem de Rus kozmonotları tarafından sürekli olarak görevlendirilen ISS'de sürekli operasyonları sürdürmek için birlikte çalışmaya devam ettiler.

Roscosmos'un başkanı, potansiyel olarak ISS ortaklığından çekilme tehdidinde bulunsa ve Rusya, potansiyel olarak bir Amerikan astronotunu uzayda mahsur bırakma konusunda latife yapmış olsa bile bugüne dek hiçbir şekilde kıvılcım yükselmemişti. Bu, NASA'nın Ukrayna işgali sırasında Rusya ve ortağı Roscosmos'un uzaydaki eylemlerini ilk kez açıkça kınaması olmuş oldu.

Rosmoscos ile NASA Arasında İpler Daha Önce de Gerilmişti

Roscosmos, fotoğrafları 4 Temmuz'da şirketin Telegram kanalına gönderdi. Görüntüler şu anda istasyonda bulunan üç kozmonotu gösteriyordu. Görüntülerde Oleg Artemyev, Denis Matveev ve Sergey Korsakov, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin iki bayrağını taşıyor.

Kozmonotlardan gelen bu bariz siyasi açıklamadan önce aynı Rus mürettebatın Mart ayında ISS'ye ilk geldiklerinde yine bir mesaj verme amacı güttüklerine dair spekülasyonlar vardı. Üçlü, bayrağı sarı ve mavi olan Ukrayna'ya destek gösterisi olarak yorumlanan mavi ve sarı renkli tulumlarla gelmişti ancak Roscosmos, tulumların siyasi bir ifade olduğunu reddetti ve üç kozmonotun da katıldığı üniversitenin renklerini temsil ettiğini iddia etti.