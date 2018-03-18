NASA, Uydu Verileri İçin Bulut Fotoğrafı İstiyor

NASA, bulunduğu bölgede gökyüzündeki bulutların fotoğraflarını çekecek ve çektiği fotoğrafları bir uygulama aracılığıyla NASA’ya gönderecek sivil gönüllüler arıyor.

NASA'nın sizden istediği tek şey, bulunduğunuz bölgede gökyüzündeki bulutların fotoğraflarını çekip NASA’ya göndermeniz. NASA da sizlerden gelen bu görüntüler ile CERES projesindeki uydu verilerini karşılaştıracak. CERES projesi, bulutların Dünya’nın iklimine ve iklim değişikliğine ne gibi etkileri olduğunu anlamaya yönelik bir çalışma. Bu projedeki uydular, zaman zaman bulutları Dünya’daki bazı diğer nesnelerle karıştırabiliyor. Örneğin, bazı bulutlarla Dünya’daki bazı karlı bölgelerin uydular tarafından kolaylıkla karıştırılabildiğini belirten NASA: “Her iki nesne de açık renkli ve soğuk yapılar olduğu için uydular bunları ayırt etmekte zorlanabiliyor.” dedi.

İşte tam da bu noktada gönüllü insanların yardımı devreye giriyor. Rastgele insanlar tarafından Dünya’nın çeşitli bölgelerinden çekilmiş gökyüzü ve bulut fotoğrafları NASA’nın arşivinde depolanacak. Daha sonra NASA, arşivdeki bu fotoğraflarla CERES uydularının o bölgeyi nasıl tanımladığını karşılaştıracak ve böylece uydulardan gelen verilerin ne kadar doğru olduğu tespit edilebilecek. NASA, uydulardan gelen verilerin doğruluğundan emin olabilmek amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

NASA’nın belirttiğine göre, bu günden itibaren 15 Nisan’a kadar hergün günde en fazla 10 adet olmak üzere, fotoğraflarınızı NASA’nın GLOBE Gözlemci Uygulaması ile gönderebilirsiniz. NASA, mevsimlerin ve bulutların değişmeye başladığı şu günlerde bu uygulamanın çok daha önemli hale geldiğini söylüyor.

Nasıl katılacağınız ve fotoğraflarınızı uydularla nasıl zamanlayacağınız hakkında daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz. Görevinizi başarıyla yerine getirirseniz ve uyduyla aynı zaman diliminde fotoğraflar çekmeyi başarırsanız, NASA çektiğiniz fotoğraf ile çakışan uydu görüntülerini bir e-posta ile size göndereceğini de belirtiyor. Ayrıca bulutlarla ilgili nasıl fotoğraflar çekmeniz gerektiğini de NASA şurada detaylı olarak açıklamış.