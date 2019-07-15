NASA, Uzay Araçlarının Parçalarını Uzayda Üretecek

Uzay araştırma görevleri ve roketlerin fırlatılması heyecan verici olabilir ancak bunlar aynı zamanda oldukça pahalı uğraşlar. SpaceX ve Blue Origin gibi bu alandaki öncü şirketler, uzay araçlarını daha ucuza üretebilmek adına adeta bir yarış içerisinde. Bu amaçla şirketlerin birçoğu uzaya fırlattıkları roketleri geri döndürerek tekrar tekrar kullanmaya başladı. Ancak tüm bunlar, maliyeti azaltma çabalarının sadece bir yönü.

Uzay araçlarının montajı için zaman ve para gerekse de, aynı zamanda bunun için büyük bir alan da gerekiyor. Bunun muhtemel bir çözümü, uzay aracının parçalarını 3D yazıcıda üretmek ve bunu Dünya’nın dışında, yani doğrudan uzay boşluğunda yapmak olabilir.

Devasa uzay gemilerinin, Dünya’nın etrafındaki yörüngelerde bulunan devasa garajlarda monte edildiğini gösteren bazı bilim kurgu film sahnelerini hatırlıyor olabilirsiniz. Şu anda bunu gerçekleştirmekten çok uzak olsak da Archinaut One isimli uzay aracı buna biraz daha yaklaşmamızı sağlıyor. Uzay araçları için gerekli olan çeşitli materyallerin ve bileşenlerin Dünya’da üretilmesi yerine, bunların yakın Dünya yörüngesindeki 3 boyutlu (3D) bir yazıcıda üretildiğini görebiliriz.

Space, Inc. adlı bir şirket tarafından ortaya atılan bu fikir, 73.7 milyon dolarlık bir kontrat ile NASA tarafından destekleniyor. Uzayda robotik üretim ve montaj fikri, eğer başarılı olur ve ABD’nin 'Moon to Mars (Ay’dan Mars’a)' vizyonunun önemli bir parçası haline gelirse, bu alanda adeta oyunun kurallarını değiştiren bir etki yaratabilir.

Archinaut One, elbette ilk etapta çok önemli parçaları basmayacak. Şimdilik küçük boyutlardaki demo uzay aracı, her iki yandan 10 metre uzayabilen genişletilebilir uzay istasyonu modüllerinden (Beam) ikisini 3D yazıcıyla üretecek. Tamamen genişletildikten sonra iki güneş paneli açılmış olacak ve bunlar, uzay aracına normal panellerden beş kat daha fazla güç sağlayacak.

Archinaut One’ın en erken 2022’de göreve başlatılması planlanıyor. Made in Space adlı şirket, uzay boşluğuna benzer şekilde tasarlanan bir tesiste yaptığı testlerde, bu yeni uzay aracının 3D baskı yeteneklerini çoktan sergiledi. Şimdi ise gerçek parçaların gerçek uzay boşluğu ortamında üretilmesi büyük bir heyecanla bekleniyor.