NASA Astronotları, Uzay Biberi Yiyerek Bir İlki Gerçekleştirdi!

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yer alan astronotlar, uzay biberi yiyerek bir ilke imza attı. Deneyin amacı, uzayda nelerin yetiştirilebileceğini sorusuna açıklık getirmekti. Bunun bir parçası olan tohumlar da haziran ayında ISS'ye getirildi.

Deneyin Mars ile bağlantılı uzun süreli görevler için gıda kaynaklarının oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyordu. İlk biberlerin cuma günü hasat edildiğini bildiren NASA aynı zamanda geleceğe yönelik umut verici bir açıklamada bulunmuş oldu.

NASA astronotu Megan McArthur cuma günü paylaştığı bir tweette mürettebatın biberleri tattığını ve onları Taco'da kullandığını belirtti.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS