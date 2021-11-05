NASA Astronotları, Uzay Biberi Yiyerek Bir İlki Gerçekleştirdi!

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yer alan astronotlar, uzay biberi yiyerek bir ilke imza attı. Deneyin amacı, uzayda nelerin yetiştirilebileceğini sorusuna açıklık getirmekti. Bunun bir parçası olan tohumlar da haziran ayında ISS'ye getirildi.

Deneyin Mars ile bağlantılı uzun süreli görevler için gıda kaynaklarının oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyordu. İlk biberlerin cuma günü hasat edildiğini bildiren NASA aynı zamanda geleceğe yönelik umut verici bir açıklamada bulunmuş oldu.

NASA astronotu Megan McArthur cuma günü paylaştığı bir tweette mürettebatın biberleri tattığını ve onları Taco'da kullandığını belirtti.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS — Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021

Biber tohumları, SpaceX'in haziran ayında başlattığı 22. ikmal misyonunun bir parçası olarak uzay istasyonuna ulaştırılmıştı. 48 biber tohumunun yetiştirileceği Plant Habitat-04 (PH-04) deneyinde biberlerin astronotların onları hasat etmeden önce yaklaşık dört ay boyunca büyümesi gerekiyordu.

Biberlerin Advanced Plant Habitat (APH) ile yetiştirilmesi planlanıyordu. Deneyi yöneten isimlerden Nicole Dufour, APH'nin çevreyi izlemek için 180 sensöre sahip olduğunu açıklamıştı. APH'nin en önemli katkısının astronotların mahsulleri incelemek için harcayacağı zamanı azaltması ve deneyin her an kontrol edilmesiydi.

Uzay ajansı, astronotların biberlerin olgunlaştığını gösteren kırmızı rengi alması halinde biberlerin tadının çıkarılabileceğini ancak biberlerin yeşil olarak da yenebileceğini ifade etmişti. SpaceX Crew-2 misyonunun bir parçası olan uçuş mühendisi Shane Kimbrough, geçen aylarda tohumları sulayarak deneyi başlatmıştı.

NASA'ya göre Kimbrough uzayda ilk kez mahsul üretmiyor. 2016 yılında da Veg-03 deneyinin bir parçası olarak kırmızı marulun büyümesine katkı sağlamıştı. Projenin baş araştırmacısı olan Matt Romeyn, deneyin uzun çimlenme ve büyüme süresinden ötürü bugüne kadar uzay istasyonunda gerçekleştirilen en karmaşık deneylerden biri olduğunu söylemişti.

NASA Neden Özellikle Uzay Biberi Yetiştirmek İstedi?

Projenin baş araştırmacısı olan Romeyn'e göre biberin içinde C vitamini de dahil olmak üzere birbirinden sağlıklı ve zengin besin kaynağı bulunuyor. Biberler ayrıca minimum yerçekiminde başarılı bir şekilde büyüyebiliyor. Pişirme gerektirmiyor, kısa bir sürenin ardından toplayıp yenebiliyor.

Uzay biberi renginin de uzay istasyonundaki astronotlar için oldukça uygun olduğunu belirten Romeyn, uzayda renkli bitkiler yetiştirmenin fiziksel ve zihinsel sağlık açısından uzun vadeli faydaları olduğunu söyledi. Romeyn'e göre rengi ve kokusu olan bitki ve sebzelerin yetiştirilmesi, astronotların sağlığını korumasına ve iyileştirmesine yardımcı olabilir.