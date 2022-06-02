NASA Uzay Giysilerinde Değişikliğe Gidiyor

Bugün NASA, iki özel şirket olan Axiom Space ve Collins Aerospace'in geleceğin astronotlarının uzay yürüyüşleri yapmak ve nihayetinde Ay'ın yüzeyini geçmek için giyecekleri yeni nesil uzay giysilerini geliştireceğini duyurdu. NASA'nın uzay giysileri konusunda özel şirketlerle anlaşması, NASA'nın tarihi konusunda önemli bir dönüm noktası.

Bu yeni uzay giysileri, uzay ajansının insanları ay yüzeyine geri göndermeye yönelik amiral gemisi girişimi olan NASA'nın Artemis programında kritik bir rol oynayacak. Şu anda NASA, ilk Artemis astronotlarını 2025 yılına kadar Ay'a indirmeyi hedefliyor. Başlangıçta Trump yönetimi tarafından belirlenen tarih 2024'tü ancak kısmi etkenler sonucu tarih 2025 olarak güncellendi. NASA, astronotlar indiklerinde Ay'ın arazisini keşfetmek için kullanabilecekleri uygun uzay giysileriyle donatılmalarını istiyor.

NASA'nın Uzay Giysisi Noktasında Sorunları Varmış

Yine de ilk inişi gerçekleştirmek için gereken donanım ve araçlar üzerinde yapılacak önemli miktarda iş olduğundan, NASA'nın 2025 son tarihini karşılayabileceğine dair pek çok şüphe var. Tabii bu noktada kimsenin tahmin etmeyeceği üzere en önemli sorunlardan birinin uzay giysisi geliştirme olduğu ortaya çıktı. Çoklu denetimler, NASA'nın yeni nesil giysiler yaratma arayışının verimsiz olduğunu, çok sayıda teknik zorlukla karşı karşıya kaldığını ve programın uzun yıllar gerisinde kaldığını ortaya koydu. Şimdi, bu yeni takımları yapmak için 15 yıllık mücadelenin ardından uzay ajansı, dizginleri ticari sektöre devrediyor. Collins Aerospace, NASA tarafından kullanılan mevcut giysilerin yaratılmasına yardımcı olduğu için uzay giysisi yapımıyla ilgili bir geçmişe sahipken Axiom Space, bu alanda nispeten daha yeni bir şirket.

NASA, sözleşmelerin toplam değerinin 3.5 milyar dolar olduğunu açıkladı ancak uzay ajansı her şirketin sözleşmesinin bireysel değerlerini söylemedi. 3.5 milyar dolar, sözleşmelerin ömrünü kapsayan ve hem kısmi geliştirme maliyetlerini hem de NASA tarafından kullanılacak kıyafetlerin gelecekteki satın alımlarını kapsayan bir tavan fiyat. Uzay giysileri tamamlandıktan sonra şirketler onlara sahip olacak ve bunları NASA ile ilgisi olmayan başka amaçlar için kullanma seçeneğine de sahip olacak.