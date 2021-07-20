NASA Uzay İstasyonunda Biber Yetiştirmeye Başladı

NASA, uzay istasyonunda acı biber yetiştirmeye başladı. ISS'de (Uluslararası Uzay İstasyonu) yetiştirilmeye başlanan biberlerin uzay ajansının mahsul üretim deneylerinin bir parçası olarak belirtildi.

Uzay ajansının biberleri seçmesi, biberlerin harika besleyiciliğe sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu da biberi uzay araştırmaları için harika bir seçim haline getiriyor.

Biber tohumları, SpaceX'in haziran ayında başlattığı 22. ikmal misyonunun bir parçası olarak uzay istasyonuna ulaştırıldı. 48 biber tohumunun yetiştirileceği Plant Habitat-04 (PH-04) deneyinde biberlerin astronotların onları hasat etmeden önce yaklaşık dört ay boyunca büyümesi gerekiyor.

Uzay ajansı, astronotların biberlerin olgunlaştığını gösteren kırmızı rengi alması halinde biberlerin tadının çıkarılabileceğini ancak biberlerin yeşil olarak da yenebileceğini ifade etti. Ulusal Havacılık Ve Uzay İdaresi'nin SpaceX Crew-2 misyonunun bir parçası olan uçuş mühendisi Shane Kimbrough, tohumları sulayarak deneyi başlattı.

NASA'ya göre Kimbrough uzayda ilk kez mahsul üretmiyor. 2016 yılında Veg-03 deneyinin bir parçası olarak kırmızı marulun büyümesine katkı sağladı.

Uzay ajansının paylaştığı bilgilere göre biberlerin Advanced Plant Habitat (APH) ile yetiştirilmesi planlanıyor. Deneyi yöneten isimlerden Nicole Dufour, APH'nin çevreyi izlemek için 180 sensöre sahip olduğunu açıkladı. APH'nin en önemli katkısı, astronotların mahsulleri incelemek için harcayacağı zamanı azaltması ve deneyin her an kontrol edilmesi olarak ifade edildi.

NASA astronotları, tohumdan olgunluğa kadar geçen süre içinde uzay istasyonunda ilk kez acılı biber yetiştirmeye hazırlanıyor. Projenin baş araştırmacısı olan Matt Romeyn, deneyin uzun çimlenme ve büyüme süresinden ötürü bugüne kadar uzay istasyonunda gerçekleştirilen en karmaşık deneylerden biri olduğunu söyledi.

NASA Uzay İstasyonu'nda Neden Biber Yetiştiriyor?

Romeyn'e göre biberin içinde C vitamini de dahil olmak üzere birbirinden sağlıklı ve zengin besin kaynağı bulunuyor. Biberler ayrıca minimum yerçekiminde başarılı bir şekilde büyüyebiliyor. Pişirme gerektirmiyor, kısa bir sürenin ardından toplayıp yenebiliyor.

Renginin de uzay istasyonundaki astronotlar için oldukça uygun olduğunu belirten Romeyn, uzayda renkli bitkiler yetiştirmenin fiziksel ve zihinsel sağlık açısından uzun vadeli faydaları olduğunu söyledi. Romeyn'e göre rengi ve kokusu olan bitki ve sebzelerin yetiştirilmesi, astronotların sağlığını korumasına ve iyileştirmesine yardımcı olabilir.