NASA Uzay Tarihinin En Güçlü Roketini Ateşlemeye Hazır

NASA'nın uzay tarihinin en güçlü roketi olarak tanımladığı Uzay Fırlatma Sistemi, sekizinci aşamasıyla birlikte uzaya fırlatılacak. NASA'nın astronotlarına kargo takviyesi yapacak olan SLS, roket ateşleme testlerinde bir ilki gerçekleştirecek kapasitede.

NASA, 17 Ocak'ta bugüne kadar inşa ettiği en güçlü roketi ateşlemeyi planlıyor. Bu, NASA'nın ticari olmayan insan uzay uçuşu için kullanmayı planladığı, uzun zamandır beklenen -ve gecikmiş- roket gemisi olan Uzay Fırlatma Sisteminin (SLS) ilk ateşlemesi olacak.

Astronot ihtiyaçlarını Aya ve Mars'a götürecek olan Massive Space Launch System (SLS) roketi, bu ayın sonlarında son motor testine girecek. Uzay Fırlatma Sistemi, Ay ve Mars yüzeyine mürettebatlı bir iniş görevi olan Artemis programının en önemli parçası olarak görülüyor.

Ayrıca ilk ateşleme sırasında SLS'yi yörüngeye taşıyacak katı yakıt takviyeleri olmadan, yalnızca roketin merkezindeki sıvı yakıt motorları da test edilecek. SLS testi böylelikle şimdiye kadar ateşlenmiş en güçlü roket olarak tarihe geçecek.

This week...



🔥 🚀 An update on the Green Run hot fire test for @NASAArtemis I

👋 🛰️ @NorthropGrumman's #Cygnus departs from the @Space_Station

🌖 💡 University students present ideas for exploring the Moon



Watch: https://t.co/xbieNdI80R pic.twitter.com/I7tGB1zjij — NASA (@NASA) January 9, 2021

NASA'dan uzay tarihinin en güçlü roketi

322 fit uzunluğunda (98 metre) SLS, 1960'larda ve 70'lerde astronotları Ay'a taşıyan 363 fitlik (110 m) Saturn V roketlerinden daha kısa olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak bu roket önemli ölçüde daha güçlü ve kalkış sırasında yüzde 15 daha fazla itme kuvveti kapasitesine sahip.

SLS kalkışı sırasında her şey NASA'nın planladığı gibi giderse Ay'a 27 ton (saf ağırlığı 24.000 kilogram) taşıma kapasitesine sahip olacak. Space.com'a göre, SLS taşıma kapasitesinin daha azı farklı roket aşamalarında ve yakıtta boşa harcandı. Bundan dolayı SLS şimdiye kadarki en güçlü kargo aracı olarak değerlendirilebilir.

NASA'nın "Green Run" adını verdiği sekiz bölümlük test programı dahilinde fırlatılacak olan roketin 700.000 galon (265.000 litre) aşırı soğutulmuş sıvı yakıtla yükleneceği belirtiliyor. Daha önce yürütülen yedi aşamalı teste göre, bu kadar ağır sıvı yakıt fırlatış için sorun oluşturmayacak.

SLS Stages yöneticisi Julie Bassler, "Bugüne kadarki tüm testlerden elde edilen veriler, ateşlemeye devam etmemiz için bize güven verdi. Green Run yazılımı kusursuz bir performans gösterdi ve tanklar tamamen yüklendiğinde hiçbir sızıntı yaratmadı" ifadelerini kullandı.

NASA'nın 17 Ocak'ta gerçekleştireceği SLS fırlatışı hakkındaki tüm detaylar için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın.