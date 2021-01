NASA Uzay Tarihinin En Güçlü Roketini Ateşlemeye Hazır

NASA'nın uzay tarihinin en güçlü roketi olarak tanımladığı Uzay Fırlatma Sistemi, sekizinci aşamasıyla birlikte uzaya fırlatılacak. NASA'nın astronotlarına kargo takviyesi yapacak olan SLS, roket ateşleme testlerinde bir ilki gerçekleştirecek kapasitede.

NASA, 17 Ocak'ta bugüne kadar inşa ettiği en güçlü roketi ateşlemeyi planlıyor. Bu, NASA'nın ticari olmayan insan uzay uçuşu için kullanmayı planladığı, uzun zamandır beklenen -ve gecikmiş- roket gemisi olan Uzay Fırlatma Sisteminin (SLS) ilk ateşlemesi olacak.

Astronot ihtiyaçlarını Aya ve Mars'a götürecek olan Massive Space Launch System (SLS) roketi, bu ayın sonlarında son motor testine girecek. Uzay Fırlatma Sistemi, Ay ve Mars yüzeyine mürettebatlı bir iniş görevi olan Artemis programının en önemli parçası olarak görülüyor.

Ayrıca ilk ateşleme sırasında SLS'yi yörüngeye taşıyacak katı yakıt takviyeleri olmadan, yalnızca roketin merkezindeki sıvı yakıt motorları da test edilecek. SLS testi böylelikle şimdiye kadar ateşlenmiş en güçlü roket olarak tarihe geçecek.

