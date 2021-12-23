NASA Uzay Teleskobu Satışa Çıkarıldı: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

NASA uzay teleskobu, internet üzerinden satışa sunuldu. Teleskop için oldukça yüksek bir ücret belirlendi. Craigslist'te satışa çıkarılan teleskobun herhangi bir ülke kısıtlaması olmadan dünyanın herhangi bir ülkesine gönderilebileceği belirtildi. Dikkat çeken ilana dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Columbia Uzay Mekiği, 2 Aralık 1990 tarihinde Cape Canaveral Üssü'nden özel bir yük ile fırlatıldı. Mekik ile birlikte dört farklı teleskop da uzaya gönderildi. İçlerinden üç tanesinin ultraviyole ışınları tespit etme özelliğine sahip olduğu teleskoplar, X-ışınları gözlemledi ve 130 benzersiz astronomik hedef üzerinde 231 gözlem yaptı.

Teleskoplardan üç tanesi daha sonra Ulusal Hava ve Uzay Müzesinde sergilenirken, Broad Band X-Ray Telescope (BBXRT) olarak adlandırılan dördüncü teleskop, 2003 yılında NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezinde düzenlediği bir müzayedede bir koleksiyoncu tarafından alındı.

NASA Uzay Teleskobu Fiyatı ile Şaşırtıyor

Bir kişi, Craigslist isimli seri ilan sitesi üzerinden uzay teleskobu satışa çıkardı. Teleskobun fiyatı ise 10 milyon dolar olarak belirlendi. İlanda yer alan bilgilere göre herhangi bir ülke kısıtlaması bulunmuyor. Yani teleskop, dünyanın herhangi bir ülkesine gönderilebilecek.

10 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir ücret ödeyerek satın alma işlemini gerçekleştiren kişiye uzay teleskobunun standart deniz konteynerinde gönderileceği açıklandı. Böylesine yüksek bir ücreti verecek kişinin çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

Teleskop, bazı koleksiyoncular için sayısız değerli NASA eserlerinden bir tanesidir. Örneğin, 1969 yılındaki Apollo 11 görevi esnasında Neil Armstrong tarafından numune toplamak için kullanılan çanta, 2017 yılında düzenlenen bir müzayedede yaklaşık olarak 2 milyaron dolara satıldı.

Maryland merkezli bir havacılık ve uzay şirketi PotomacCEO'su koleksiyoncu John Urciolo, BBXRT teleskobunu satın aldıktan yaklaşık olarak yirmi yıl sonra satmaya karar verdi. Urciolo, Futurism'e yaptığı açıklamada, teleskobun satılmasına yönelik bir acelesinin olmadığının altını çizdi. Bu ücreti verecek bir koleksiyoncu bulmak, on yıldan fazla sürebilir.

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