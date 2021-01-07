NASA'nın Piramit Şeklindeki Uzay Teleskopu Big Bang'i Açıklayacak

NASA uzay teleskopu Big Bang (Büyük Patlama) ile ilgili bütün gerçekleri ortaya koyabilir. Piramit şeklindeki gözlemevi, Büyük Patlama'dan sonra evrenin hızlı genişlemesini, genç gezegen sistemlerinin bileşimini ve galaksilerin tarihini incelemek için gökyüzünün haritasını çıkaracak.

NASA, Büyük Patlama (Big Bang) teorisini ve galaksilerin kökenlerini incelemek için SPHEREx uzay teleskopunu tasarladı. NASA geçtiğimiz gün yayınladığı bir blog yazısında; misyonun C aşamasına girdiğini, yani NASA'nın gözlemevinin ön tasarımlarını onayladığını, donanım ve yazılımın son aşamada olduğunu söyledi.

SPHEREx uzay teleskopu, yarı araba boyutunda (yaklaşık 1,2 ton) olacak ve kızılötesi ışığı renklerine ayıran aletler kullanacak. Bu veriler, yıldızların ve diğer cisimlerin nelerden oluştuğunu ortaya çıkarabilir, aynı zamanda bilim adamlarının Dünya'ya olan mesafelerini tahmin etmelerine yardımcı olabilir. NASA'nın amacı, yakın kızılötesine ışık yardımıyla 3D spektroskopi haritası oluşturmak.

SPHEREx, yakın kızılötesinde gökyüzü spektroskopi haritası oluşturan ilk NASA görevi olacak ve toplam 102 yakın kızılötesi rengini gözlemlemesi hedefleniyor.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki laboratuvarı tarafından yönetilen SPHEREx'in Nisan 2025'ten sonra başlatılması planlanıyor. İki yıllık görevi boyunca, tüm gökyüzünü dört kez haritalayacak ve yıldızlar, galaksiler, bulutsular (uzaydaki gaz ve toz bulutları) ve diğer birçok gök cismi için devasa veritabanı oluşturacak.

NASA uzay teleskopu Big Bang'in oluşumunu ortaya koyacak

SPHEREx, bilim insanlarının gezegenleri 3 boyutlu olarak haritalandırmasına yardımcı olacak. Bu haritalandırma sayesinde Dünya'nın oluşumunu etkileyen modeller incelenebilecek. Teleskop aynı zamanda ilk galaksilerin yıldızları nasıl oluşturduklarını ortaya çıkarmaya da destek sağlayabilir.

NASA'da SPHEREx proje yöneticisi olan Allen Farrington açıklamasında, "Bu, siyah-beyaz görüntülerden renkliye geçmek kadar önemli bir etki yaratacak" ifadelerini kullandı. NASA ise yaptığı duyuruda, "Dünya okyanuslarındaki suyun kaynağını ve Big Bang'i görebileceğiz " diye yazdı.

SPHEREx ekibi, bir sonraki görev aşamasına girmeden önce görev bileşenlerini oluşturmak için 29 ay harcanacağını düşünüyor.

SPHEREx proje müdür yardımcısı Beth Fabinsky, "Hollywood'u filmi yapıyormuşuz gibi hissediyorum. Göstermek istediğimiz animasyonların sınırlı bant genişliğinde çalışacağından emin olmak gibi prodüksiyon tarafına yönelik çok fazla hedefimiz var" şeklinde konuştu.