NASA, Uzay Turizmi İçin İlk Adımı Attı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonuna özel şirketlerin kullanıma açık ticari modül ekleneceğini duyurdu. Modül önümüzdeki dönemde uzay turistlerine ev sahipliği yapacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada ISS’ye (Uluslararası Uzay İstasyonu) özel şirketler tarafından kullanılmak üzere inşa edilecek modül Axiom Space (Houstan’da bulunan Amerikalı uzay donanımları üreticisi) şirketine ait olacak. Modül ISS’nin cephesindeki güverteye eklenecek. Modülün ISS’nin ticari potansiyelini artırmayı amaçladığı vurgulandı. Modülün çok yakında uzay turistlerine ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda NASA JPL öncü mühendisi ve ASX (Airspace Experience Technologies) kurucusu Dr. Anita Sengupta “Gelecekte ticari uzay seyahati önemli olacak. 100 bin ya da 200 bin dolar ödeyen herkes uzaya gidebilir” demişti. Ancak uzay seyahatine çıkmak isteyenlere bu hizmet ne kadara mal olacak henüz netlik kazanmış değil.

Modülün üretilmesinin Nasa, Axiom Space ile 5 yıllık (2 yılı opsiyonlu) işletme sözleşmesi imzalayacak. Öte yandan şirket sonraki adım olarak Dünya yörüngesinde müstakil uzay istasyonu kurmayı planlıyor. NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 6 farklı ülkeden mürettebat dönüşümlü olarak görev yapıyor.