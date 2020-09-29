NASA 23 Milyon Dolarlık Uzay Tuvaletini Uzaya Gönderiyor

Astronotlar NASA'nın yeni uzay tuvaletini test edecekler. Space.com'un aktardığı habere göre, Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) olarak bilinen 23 milyon dolarlık tuvalet sistemi, uzay istasyonunda halihazırda kullanılmakta olan tuvaletten %65 daha küçük ve %40 daha hafif.

23 Milyon Dolarlık Tuvalet Sistemi Uzaya Gönderiliyor

23 milyon dolara mal olan tuvalet 29 Eylül'de Northrop Grumman Cygnus kargo kapsülünde uzay istasyonuna fırlatılacak. Tuvalet uzay istasyonuna ulaştığında, astronotlar yeni tuvaletin istasyondaki mikro yerçekimi ortamında nasıl performans gösterdiğini test edecek.

NASA Gelişmiş Keşif Sistemleri Lojistik Azaltma proje yöneticisi Melissa McKinley 24 Eylül Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, tuvalet sisteminin kullanılmakta olan eski sistemin yanına kurulacağını açıkladı.

Melissa McKinley tuvaletin keşif amaçlı dizayn edildiği bilgisini verdi. Sizler NASA'nın 23 milyar dolarlık tuvaleti uzay istasyonuna gönderiyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!