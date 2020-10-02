NASA'nın Uzaya Göndereceği Tuvalette Büyük Sorun

Uzun süredir Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar için yeni bir tuvalet sistemi geliştiren NASA uzaya gönderilecek tuvaleti bazı sorunlarla karşı karşıya. İşte NASA'nın 23 milyon dolara mal olan uzay tuvaleti.

Uluslararası Uzay İstasyonundaki mürettebat, daha rahat ve daha verimli bir tuvaletin teslim edilmesini dört gözle bekliyordu; ancak dün geceki fırlatışta yaşanan bazı sorunlardan dolayı astronotların bir süre daha beklemesi gerekiyor. 1 Ekim Perşembe gecesi fırlatılması planlanan uzay tuvaleti, kalkıştan sadece 2 dakika 20 saniye önce iptal edildi.

NASA uzaya gönderilecek tuvalet fırlatışı iptal edildi

Northrop Grumman şirketi tarafından fırlatılacak olan 23 milyon dolarlık tuvaletin, yer destek ekipmanına istenilen seviyede oturmadığı ve bundan dolayı sabit olmayan veriler alındığı kaydedildi. Geçtiğimiz geceki ertelemeye neden olan sorun çözülebildiği sürece, roketin Cuma gecesi fırlatılacağını da hatırlatmak gerekiyor.

Northrop Grumman'ın geliştirdiği Cygnus uzay aracı yerden kalktığında, dört ton malzeme ve astronotlar için düzenlenmiş bazı bilimsel deneyleri uzay istasyonuna götürecek. Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) adıyla anılan uzay tuvaleti, astronotların konfor ve kullanım kolaylığı hakkındaki geri bildirimlerine yanıt olarak tasarlandı.

Uzay İstasyonunda kullanılması planlanan yeni tuvalet için NASA, "Mevcut uzay istasyonu tuvaletinden yüzde 65 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif bir yapıya sahip" dedi ve ISS su sisteminin diğer parçalarıyla gelişmiş entegrasyonu sayesinde, astronot idrarlarının daha fazla geri dönüşümü sağlanabileceği aktarıldı.

NASA astronotu Jessica Meir ise açıklamasında, "Uzay istasyonundaki tüm su bazlı sıvıların yaklaşık yüzde 90'ını idrar ve ter dahil olmak üzere geri dönüştürüyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Uzay istasyonunda yapmaya çalıştığımız şey, havadan suyu geri kazanabilen Dünya'nın doğal su döngüsünü taklit etmek. ISS'deki idrarımıza gelince, bugünün kahvesi ayrıca yarının da kahvesidir."