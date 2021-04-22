NASA Uzayda Neden UFO Yakalayamıyor? Uzman Açıkladı

NASA uzayda UFO yakaladı mı? ABD Savunma Bakanlığı'nın Genel Merkezi (Pentagon) bile uzaylı verileriyle çalkalanırken, ABD'nin uzay ajansı bu konuda neden sessiz kalıyor? İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Sinan Aliş uzaylılarla ilgili merak edilenlere değindi.

Geçtiğimiz dönemden bu yana UFO'lar, insanların merak ettiği cisimler oldu. Özellikle ABD'ye bağlı kurumların bazı görüntüler yakalaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardı. ABD Savunma Bakanlığı'nın Genel Merkezi (Pentagon) onlarca UFO görüntüsü yakalarken, neden NASA uzaylı dosyalarını paylaşmıyor?

NASA uzayda UFO yakaladı mı?

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Sinan Aliş, Independent Türkçe'ye verdiği demeçte en merak edilenleri paylaştı. Aliş, UFO'larla ilgili resmi bir belge olmadığı için uzaylıların henüz aramızda olmadığını söylüyor.

Aliş'e göre Pentagon, UFO konusunda açıklama yapacak bir kurum değil. "UFO'lar konusunda Pentagon pek ciddiye alınan bir kurum değil. ABD'nin uzay ve havacılık konusunda en yetkin kurumu olan NASA'nın bu çalışmaları yapması veya şimdiye kadar benzeri görüntüler yayımlaması gerekir" diyen Dr. Sinan Aliş şöyle devam etti:

"Pentagon'da bulunan Gelişmiş Uzay Tehdit Tanımlama Programı'na (AATIP) destek elde etmek, bunu meşru kılmak için bazı çabalar olduğu ve bir önceki ABD yönetiminde bazı senatörlerin yalnızca kişisel ilgileri nedeniyle bu programa destek verdiği ve hatta bir takım çıkar ilişkileri içeren ihaleler gerçekleştirildiği biliniyor. Bu görüntülerin savaş uçakları veya askeri kaynaklardan yayılması da çok düşündürücü. NASA'nın uzayda onlarca uydusu, teleskobu var. Bu uyduların bir kısmı sürekli dünyayı gözlüyor ancak ne garip ki şimdiye kadar hiçbiri uzaydan gelip dünyaya giren tanımlanamayan bir hava aracı kaydedemedi. Gözlem uyduları artık neredeyse sokaktaki arabanın plakalarını bile görüntüleyebilecek çözünürlükte. Bu hassasiyete sahip uyduların hiçbir uzay aracını görüntüleyememiş olmasının rasyonel bir açıklaması yok. "

Türkiye'de UFO görüldü iddiası doğru değil

Türkiye'de UFO görüldü mü? sorusu da internetin en merak edilenleri arasında yer alıyor. Fakat Uzay Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı'na göre, ne dünyada ne de Türkiye'de UFO olayı bilimsel düzeyde görülmedi. Aliş açıklamasında, "Dünya'dan başka bildiğimiz türden yaşama elverişli gezegen olup olmadığını araştırıyoruz. İnsanların gerçek uzmanlara, bilim insanlarına, saygın kurumlara inanmaları gerekiyor." dedi.

NASA'nın en çok araştırdığı gezegen olan Jüpiter, uzaylı konusunda merak uyandırıyor. Maddi sıkıntılar aşılabilir ise NASA, Europa'nın (Jüpiter uydusu) yüzeyine inecek ve buzu delerek altındaki okyanusu inceleyecek.