NASA Uzayda Robot Hoteli Kuracak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ya da bilinen adıyla NASA, yayınladığı basın bülteni ile Uluslararası Uzay İstasyonu bünyesinde kuracağı robot hoteli hakkında bilgi verdi. Açılımı Robotic Tool Storage (Robotik Alet Deposu) olan RiTS projesi hakkında bilgi veren NASA, uzay istasyonuna bağlanacak yeni bölmenin SpaceX Falcon 9 ile uzaya gönderileceğini kaydetti.

Robot Hotel

Robot Hotel tabiri ile insansı robotların keyif sürebilecekleri bir yer hayal ediliyor olsa dahi NASA’nın RiTS projesi bundan daha kullanışlı şekilde tasarlandı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kullanılacak robotların sağlıklı şekilde saklanabilecekleri bir alan inşa etmek isteyen NASA, proje aşamasının tamamlandığını aktardı.

NASA, istasyonda bulunan robotların, istasyonu etkileyebilecek radyasyon ve mikro meteor çarpışmaları gibi tehlikeleri engellemek adına kullanıldıklarını, istasyon için krtik olduklarını ve zaman zaman bakımdan geçmeleri gerektiğini söyledi. İstasyon için hayati önem taşıyan bu robotların artık RiTS bünyesinde saklanacakları kaydedilirken, bu alanın sadece bir tür saklama odası olmayacağı, ayrıca robotların bakımlarının da bu alanda yapılabileceği belirtildi.

NASA, kullanıma açılacak olan RiTS’in ilk misafirlerinin ise Robotic External Leak Locators (RELL) adındaki iki robot olacağını duyurdu. İstasyondaki muhtemel sızıntıların konumlarını belirlemek adına inşa edilen Robotik Dış Sızıntı Konumlandırıcısı robotların, 12 saatlik bir bakımdan geçmek için RiTS ünitesinde “konaklayacakları” söylenenler arasında yerini aldı.