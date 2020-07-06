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NASA Uzaydan Çekilmiş Ankara Fotoğrafını Paylaştı

NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafı yayınlandı. İşte Ankara'nın uzaydan çekilen fotoğrafı.

nasa-uzaydan-cekilmis-ankara-fotografi
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

NASA, Twitter üzerinden uzaydan çekilmiş Ankara fotoğrafı paylaştı. Uzaydan çekilmiş Ankara fotoğrafı çok kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

NASA'nın Uzaydan Çekilmiş Ankara Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

NASA uzaydan çekilmiş Ankara fotoğrafı hakkında yaptığı açıklamada "Türkiye'nin kalbi Ankara gece ve mekanın karanlığında parlıyor." cümlelerine yer verdi. Fotoğrafın NASA astronotları tarafından çekildiği duyuruldu.

NASA tarafından yayınlanan uzaydan çekilmiş Ankara fotoğrafının altına Türk kullanıcılar tarafından yüzlerce yorum yapıldı. Fotoğraf 6 binden fazla kişi tarafından beğenildi ve binden fazla kişi tarafından da paylaşıldı.

Sizler uzaydan çekilmiş Ankara fotoğrafı hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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