NASA, Uzayın Ürkütücü Sesini Kaydetti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'ndan elde ettiği görüntüleri müziğe dönüştürdü. Uzayın sesini tüm dünya ile paylaşan NASA, evrenin esrarengiz yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilim insanları, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen bir galaksi kümesini müziğe dönüştürdü.

Galaksi kümesindeki her nesneye bir ses verildiğini söyleyen NASA, sesin frekansının 30 ila 1.000 hertz arasında değiştiğini belirtti.

Bununla birlikte, yıldızlar ve kompakt galaksilere kısa ve net tonlar verilirken, yayılan sarmal galaksilere ise daha uzun sesler verildi.

Hubble'ın Wide Field 3 adındaki kamerası tarafından kaydedilen görüntüdeki nesnelerin çoğu, sayısız yıldızları barındıran galaksileri oluşturuyor.

Muhtelemen şimdiye kadar duyduğumuz en sıradışı müzik türüne imza atan NASA yetkilileri, sesin bazı kullanıcılara ürkütücü ve tuhaf gelebileceğini söylüyor.

NASA’nın evrenin derinliklerinden yayınladığı tek ses bu değil. Amerikan uzay ajansı, daha önce de uzayda görev yapan insansız araçlardan elde ettiği sesleri SoundCloud hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Jüpiter'in tepesinde çakan şimşeklerden, Satürn’ün radyo dalgalarına kadar uzayda kaydedilmiş birbirinden ürkütücü seslerden oluşan çalma listesini dinlemek için buraya tıklamanız yeterli.