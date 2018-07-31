NASA Uzmanı Türkiye'yi Şiddetli Hava Olayları Konusunda Uyardı

Türkiye’de son günlerde üst üste beklenmedik hava olayları yaşanırken, konuyla ilgili NASA uzmanından açıklama geldi. NASA Şiddetli Hava Olayları Uzmanı Dr. Timothy Hall, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek hava olayları sebebiyle Türkiye’yi uyardı.

(Dr. Timothy Hall)

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın küresel ısınma üzerine çalışmalar yapan Goddard Uzay Çalışmaları Merkezinde görev alan uzmanlardan bir tanesi olan Dr. Timothy Hall ile Skype üzerinden görüşen Habertürk’ten Nalan Koçak, Türkiye hakkında önemli detaylara ulaştı. Hava olayları münasebetiyle Türkiye’yi yakından takip ettiğini söyleyen Dr. Timothy Hall’a, İstanbul başta olmak Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görülen dolu, fırtına ve sel gibi olaylar hakkında sorular soran Koçak, ilginç cevaplar aldı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın küresel ısınma üzerine özel çalışma yapan uzman Dr. Timothy Hall, yaşanan olaylar hakkında “İstanbul’da yaşananların bir nedeni de küresel ısınma. Küresel ısınma, yoğun yağışları daha aşırı uçlara çekiyor. Aynısı gök gürültüsü ya da dolu için de geçerli.” dedi.

Hall, Türkiye’de yaşanan aşırı hava olaylarının sıklığının armasının nedenini şöyle açıkladı: “Daha sıcak atmosfer buhar formunda daha çok su tutuyor. Yani havada yağışa dönüşebilecek daha çok su bulunuyor. Bu da şiddetli yağışlara neden oluyor. Önemli olan nokta şu: Bu, ortalama daha çok yağış demek değil. Hatta bazen daha az bile yağabiliyor. Fakat yağdığı zaman adeta bardaktan boşalıyor. ABD'deki olaylar konusunda daha çok şey biliyorum ama sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok yerinde de bu tür hava olaylarının sıklığı artıyor.”

Akdeniz Kıyılarında Fırtına Artacak

Türkiye’nin farklı noktalarında daha önce görülmemiş doğa olaylarının yaşanmasının muhtemel olduğunu söyleyen Hall, “Korkuyorum ki özellikle Akdeniz kıyılarınızda fırtına ve buna benzer olaylar artacak. Tabii ki Meksika Körfezi’ndeki gibi dev fırtınalardan ya da hortumlar bahsetmiyorum ama aşırı hava olaylarında artış olacağı bir gerçek. Tabii bunlar deniz seviyesini artırabilir ve kıyılarda sele neden olabilir. Bir gün günlük güneşlik bir havaya uyanıyorsunuz. Öğlen aniden fırtına başlıyor… Bir bakıyorsunuz aracınız dolu yüzünden mahvolmuş. Bakın tüm dünyada böyle, sadece Türkiye değil, tüm bu garip diye nitelenen hava olaylarının sıklığı arttı.” açıklamasını yaptı.

Nalan Koçak’ın “İstanbul örneğinden gitmek istiyorum. Küresel ısınmanın yanında çarpık yapılaşma ve betonlaşmanın bu tür hava olaylarında etkisi nedir?” sorusuna Dr. Timothy Hall dikkat çeken bir cevap verdi:

“Çok önemli bir nokta. Pek çok şehirde sel ve su baskınlarının nedeni aşırı yağıştan çok beton. Biliyorsunuz toprak aşırı yağışın çoğunu emiyor. Ama toprak yerine beton ya da asfalt koyarsanız su birikir. Aynı şey ağaç ve diğer bitkiler için de geçerli. Bunlar sadece yağışı kontrolde değil, zemini soğutmakta çok önemli görev üstleniyorlar. Şehirlerin bir diğer sorunu koyu rengin hakim olması, asfalt gibi. Bunlar ısıyı yansıtmak yerine emiyor. Tüm bu bahsettiğim faktörler küresel ısınmanın etkilerinin şehirlerde daha çok hissedilmesine neden oluyor.”

Konunun uzmanı aşırı doğa olaylarının çözümü olarak ise “Yeşili artırmalıyız, yapılaşmayı yeşil alanlara göre dizayn etmeliyiz. En basitinden çatıların rengini daha açık yapmalıyız, beyaz gibi. Amaç ısıyı yansıtmak… Hatta çatıları bile yeşillendirmeliyiz. Tabii ki araçlardaki emisyonu azaltmalıyız.” dedi.

Yaklaşık 7 ay önce bir başka NASA uzmanı benzer doğrultuda açıklama yapmış İklim Değişikliği Türkiye'yi Vuracak demişti. NASA’da çalışan bir baka uzmanın da benzer bir açıklama yapmasının ardından Dünya’da görülen iklim değişikliklerinin Türkiye’nin yer aldığı kuşakta çok daha fazla hissedileceği ve daha önce hiç görülmemiş olayların yaşanabileceği tekrar hatırlatılmış oldu.