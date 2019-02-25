NASA Uzmanlarından 'Buz Dağı' Uyarısı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika’dan dev bir buzdağının kopacağı uyarısında bulundu.

NASA’dan bilim insanları, ABD’nin New York kentinin yüzölçümünün iki katı büyüklüğünde bir buzdağının yakında kopabileceğini duyurdu.

Buzulun 30 Ocak 1986'da ve 23 Ocak 2019'da çekilmiş uydu görüntülerinin karşılaştırılması sonucunda bu sonuca vardıklarını belirten bilim insanları, buz dağındaki çatlakların giderek ilerlediğini söyledi.

Buz kütlesinin küçük bir parçasının bile orta ölçekli bir gemiyi batırmaya yeteceği belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan buzul bilimci Joe MacGegor, buz dağının dayanıklılığının, üzerindeki çatlakların nerede birleşeceğine bağlı olduğunu belirtti. Küresel ısınmanın Antarktika'da buz kaybını hızlandırdığına dikkat çeken MacGegor, insanlığın çok geçmeden önlem alması gerektiğini söyledi.

Aralık 2018’da Kanada’da yapılan bir araştırma, üç ayrı eyalette yoğun olarak bulunan buzulların önemli kısmının 50 yıl içinde yok olacağını ortaya koymuştu.

Uzmanlar, iklim değişikliği beraberinde, uzulların beklenenden daha hızlı erimesi, su seviyelerinin yükselmesi ve çöllerin oluşması tehdidini getirdiğini söylüyor.

Bu yılın başlarında yapılan başka bir araştırmaya göre ise Antarktika kıtasında buzul erime oranı 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttı.

Tüm bu veriler, insanlığın bir an önce harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor. Aksi halde kötü senaryoların gerçek olması içten bile değil.