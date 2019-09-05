NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, Didymos Asteroitini Vurmayı Planlıyor

Dünya’ya çarpacağı ya da teğet geçeceği düşünülen asteroitlerin haberlerini zaman zaman okuyoruz. Henüz insanlık tarihi boyunca büyük bir yıkıma yol açacak bu tarz bir olay gerçekleşmese de tehlike arz eden asteroitlerle karşılaşmamız durumunda Dünya’da alınacak önlemler oldukça önem taşıyor. Bunun için de NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bir araya gelerek asteroitlere karşı önlem almayı planlıyor.

NASA ve ESA, önümüzdeki hafta Roma’da buluşarak Dünya için tehlike oluşturan asteroitleri vurmak için ortak çalışmalara başlayacak. AIDA (Asteroit Çarpma ve Saptırma Değerlendirmesi) adı verilen araştırmada, bir uzay aracının asteroit yüzeyine çarpması sağlanarak asteroitin başka yöne yönlendirilmesi üzerine çalışılacak.

NASA ve ESA’nın ortak yürüttüğü projede Mars ve Dünya arasında yer alan iki Didymos asteroitinden birinin yörüngesinin değiştirilmesi hedefleniyor. Didymos isimli ikiz asteroitlerin büyük olanının çapı 780 metre iken küçük olanınki ise 160 metre olarak saptandı. Küçük olan asteroite çarpacak olan uzay aracının adı DART iken bu araç Temmuz 2021’de Dünya’dan fırlatılacak. Aracın 2022’de asteroite çarparak yörüngesini değiştirmesi hedefleniyor. Bu olaydan sonra ise ESA, Ekim 2024’te Hera isimli aracı fırlatarak hedeflenen asteroit üzerinde oluşan krateri ve kütlesini inceleyecek.

Normalde 2123’e kadar Dünya’ya yaklaşması beklenmeyen Didymos isimli asteroitler oldukça küçük ve yavaş ilerlese de bu asteroitler üzerinden çözüm geliştirmek büyük bir önem taşıyor. Çünkü gerçekleştirilecek olan bu proje sayesinde daha büyük ve hızlı asteroitlere karşı önlem almanın ilk adımı atılmış olacak.