NASA ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzaya Birlikte Çıkacak

NASA, uzaya daha fazla insan göndermek için başka ülkelerle anlaşmalar yapıyor. Amerikan uzay ajansı, bu amaç doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), tam 46 yılın ardından Ay’a yeniden insanlı uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla projelerini hızlandıran NASA, daha fazla astronotu uzaya göndermek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma imzaladı.

NASA Başkanı Jim Bridenstine kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, insanlı uzay uçuşları konusunda işbirliği için BAE Uzay Ajansı Genel Direktörü Dr. Mohammed Al Ahbabi ile bir niyet mektubu imzaladıklarını açıkladı. Bridenstine, insanlığın uzayı daha fazla keşfetmesi için Al Ahbabi ile çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

This morning I met with the Director General of the @UAESpaceAgency, HE Dr. Mohammed Al Ahbabi. We signed a joint letter of intent for cooperation in human space flight. I look forward to working with @DrAlahbabi to further humanity’s exploration of space. pic.twitter.com/LJfBoilO6q