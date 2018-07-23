NASA ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzaya Birlikte Çıkacak

NASA, uzaya daha fazla insan göndermek için başka ülkelerle anlaşmalar yapıyor. Amerikan uzay ajansı, bu amaç doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), tam 46 yılın ardından Ay’a yeniden insanlı uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla projelerini hızlandıran NASA, daha fazla astronotu uzaya göndermek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma imzaladı.

NASA Başkanı Jim Bridenstine kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, insanlı uzay uçuşları konusunda işbirliği için BAE Uzay Ajansı Genel Direktörü Dr. Mohammed Al Ahbabi ile bir niyet mektubu imzaladıklarını açıkladı. Bridenstine, insanlığın uzayı daha fazla keşfetmesi için Al Ahbabi ile çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

This morning I met with the Director General of the @UAESpaceAgency, HE Dr. Mohammed Al Ahbabi. We signed a joint letter of intent for cooperation in human space flight. I look forward to working with @DrAlahbabi to further humanity’s exploration of space. pic.twitter.com/LJfBoilO6q — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 18 Temmuz 2018

Trump yönetimindeki ABD, son dönemde Ortadoğu’da önemli bir konumda bulunan BAE ile yakın ilişkiler kuruyor. Mayıs 2017’de BAE ile 2 milyar dolarlık silah anlaşmasına imza atan Washington yönetimi, karadaki işbirliğini uzaya da taşımaya niyetli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde yapılacak uzay görevlerinde BAE Uzay Ajansı birlikte hareket edecek olan NASA, halihazırda 9 BAE’li astronota eğitim veriyor. Bu sayı ilerleyen dönemde 4'e düşecek.

BAE'den gelen ilk astronotun Nisan 2019'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmesi planlanıyor. Ayrıca bu projedeki bir diğer ortak ise Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos olacak.

Esasen ABD ile BAE arasındaki söz konusu işbirliğinin temeli 2016 yılına dayanıyor. İki ülke, Mars’a yolculuk başta olmak üzere uzay ve havacılık araştırmaları konusunda çok geniş kapsamlı bir ortaklık için el sıkışmışlardı.