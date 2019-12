NASA ve ESA, Dünya’yı Korumak İçin Güçlerini Birleştiriyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) güçlerini birleştiriyor. Önde gelen iki uzay ajansı, Dünya'yı olası bir asteroit tehdidinden korumak için birlikte çalışma kararı aldı.

Eylül ayında İtalya’da AIDA (Asteroit Çarpma ve Saptırma Değerlendirmesi) etkinliğinde bir araya gelen NASA ve ESA uzmanları, muhtemel bir asteroit tehdidine karşı alınabilecek önlemler hakkında görüşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde ESA’dan yapılan bir açıklamada, önemli bir görev için NASA ile iş birliği yapılacağı duyuruldu. Söz konusu görevin Didymos adlı ikiz asteroite yönelik bir misyon olduğu ifade edildi.

Ortaklaşa gerçekleştirilecek olan projede, ilk olarak NASA’nın DART isimli uzay aracının, ikiz asteroitlerden birine çarpması ve asteroiti yeni bir rotaya sokması planlanıyor. Daha sonra ESA’nın HERA adlı uzay aracının, çarpışma sonrası ortaya çıkan bulguları toplaması ve bunları analiz etmesi bekleniyor.

Söz konusu çarpışmanın 2022 yılında meydana gelmesi beklenirken, DART’ın da 2021 yılında tamamlanacağı ön görülüyor. DART’ın fırlatma görevi ise, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firmasının Falcon 9 roketi ile gerçekleştirilecek. HERA’nın görevi devralmasının da 2023 ya da 2024’ü bulabileceği belirtiliyor.

ESA’nın geçmişte de buna benzer şekilde DART’ın görevini de yapacak olan bir proje üzerinde çalıştığı fakat gerekli fon bulunamadığı için projenin 2016 yılında rafa kaldırıldığı söyleniyor.

Go for Didymoon! ESA's asteroid HeraMission for PlanetaryDefense has been approved by Europe's space ministers at Space19plus. The spacecraft will be Europe's contribution to the international AIDA4Asteroids endeavour, teamed with NASA's DART mission