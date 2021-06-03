NASA Venüs'ü İncelemek İçin 2 Görev Başlatıyor

NASA, Venüs'ü incelemek için iki yeni görev başlattı. Dünya'ya en yakın gezegen olarak bilinen Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından incelemeye tabi tutulacak. Bu görevlerin ikisi de gezegenin Dünya gibi olacakken nasıl yaşanılamaz bir hale geldiğine odaklanacak.

NASA Venüs İçin Başlatacağı 2 Görevi Duyurdu

NASA, Dünya'ya en yakın gezegen için iki yeni görev başlatıyor. Bu görevlerin ikisiyle de Venüs'ün Dünya ile ortak birçok özelliği olmasına rağmen nasıl cehenneme döndüğünün keşfedilmesi amaçlanıyor. Görev başına yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayrıldı. Görevlerden her birinin 2028-2030 tarihlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu görevler şunlardan oluşuyor:

1. DAVINCI+

Bu görevin asıl hedefi, gezegenin nasıl oluştuğunu ve gelişme evresinde neler yaşadığını öğrenmek. Bunu öğrenmek için Venüs'ün atmosferinin bileşimleri araştırılacak ve bunun yanı sıra gezegende bir okyanus olup olmadığı araştırılacak. Gezegenin atmosferine odaklanılacak bu görevde Dünya'nın atmosferi ile ne gibi farkları olduğu öğrenilmeye çalışılacak.

Görev sayesinde ayrıca Dünya'daki kıtalarla karşılaştırılması mümkün olacak Venüs'teki benzersiz jeolojik özelliklerin ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri de elde edilmiş olacak. DAVINCI+, 1978 yılından bu yana ABD öncülüğünde Venüs'ün atmosferine yönelik başlatılan ilk görev olarak öne çıkacak.

2. VERITAS

VERITAS, DAVINCI+ görevinin aksine atmosfere değil yüzeye odaklanacak. Görevin amacı ise gezegenin jeolojik tarihini belirleyerek Venüs'ün Dünya'dan bu kadar farklı bir şekilde gelişmesinin nasıl mümkün olduğunu sağlamak. İkinci görevle gönderilecek uzay aracı, topografyanın 3 boyutlu halini yeniden oluşturmak için gezegenin yörüngesinde dönmenin yanı sıra Venüs'te volkanizma gibi olayların hala görülüp görülmediğini açıklığa kavuşturacak.

NASA'nın keşif programı ile ilgilenen Tom Wagner, Venüs hakkında şimdiye kadar elde edilen bilgilerin çok az olmasının oldukça şaşırtıcı olduğunu ancak bu iki görevin sonuçlarının gezegenin atmosferinden çekirdeğine kadar bilgi sağlayacağını söyledi. Wagner'a göre bu iki yeni görevin sonunda gezegen yeniden keşfedilmiş gibi olacak.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, iki görev ile ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı fakat NASA Venüs görevleri ile ilgili yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere hazırlıklar süratle devam ediyor.