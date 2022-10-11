NASA, Bir Gün Venüs'ü Keşfedebilecek Robot Balon Testini Gerçekleştirdi

Mars bu günlerde NASA ve uzayla ilgilenenler tarafından fazlasıyla ilgi görse de son zamanlarda Venüs için NASA, Avrupalı ​​meslektaşı ESA ve Yeni Zelanda uzay uçuşu şirketi Rocket Lab, birlikte önümüzdeki yıllarda gerçekleştirecekleri bir görev için bir araya geliyor.

Bunların yanı sıra NASA, Venüs rüzgarlarında robotik bir "aerobot" balonu uçurarak, yaşanılmaz gezegeni keşfetmeyi de düşünüyor.

Potansiyel görev için yapılan araştırmanın bir parçası olarak, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL) kısa süre önce Nevada'nın Black Rock çölü üzerinde bir aerobot prototipinin iki test uçuşunu tamamladı ve bu süreçte kontrollü irtifa uçuşlarını başarıyla gösterdi.

Yeni "Aerobot" Balonun Venüs Görevi Nasıl Olacak?

Venüs'e bir uzay aracı göndermek, son derece yüksek basıncı, yoğun ısısı ve aşındırıcı gazları onu birkaç saat içinde işe yaramaz hâle getireceğinden pek de mantıklı değil ancak kaçınılmaz bölgenin birkaç düzine km yukarısında, bir aerobotun güvenli bir şekilde manevra yapabileceği bir alan mevcut.

Prototip balon, sert, helyumla doldurulmuş bir iç hazneye ve genişleyip büzülebilen bir dış helyum balonuna sahip. Helyum delikleri, gazın iç ve dış kısım arasında geçmesine izin vererek, gazın seviyelerini değiştiriyor ve böylece bilim insanlarına aerobotun yüksekliğini kontrol etmeleri için bir yol sunuyor.

Tasarımı test etmek için JPL'den bilim insanları, mühendisler ve yüksek irtifa ile uzay platformlarının ticari sağlayıcısı Near Space Corporation, Venüs'e gidecek olanın yaklaşık üçte biri büyüklüğünde bir prototip balonu test etmek için iki uçuş gerçekleştirdi. JPL, balonun Dünya atmosferinde aerobotun Venüs'ün yaklaşık 180.000 fit (55 kilometre) üzerinde yaşayacağı yoğunluğa benzer bir yere 4.000 fit (1 kilometre) uçtuğunu söyledi.

Nevada testlerinin başarısı, aerobotun haftalar hatta aylar boyunca Venüs'ün yükseklerinde uçabileceğini, Venüs depremleri tarafından üretilen akustik dalgalar için atmosferi izlemek ve diğer misyon hedeflerinin yanı sıra gezegenin bulutlarının kimyasal bileşimini analiz etmek için yeterli zamanı olduğunu gösteriyor.