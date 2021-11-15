Yeni NASA Videosu Sizi Venüs Atmosferine Götürüyor

NASA Venüs videosu ile gezegene gitmeden önce ne ile karşılabileceğimizi tahmin ediyor. Uzay ajansının Venüs'ün kökenini ve gelişimini araştıracak son projesi, Venüs'te hayatın olup olmadığını gösterecek.

NASA, DAVINCI+ ve VERITAS görevlerinin bu yaz duyurulmasıyla, 30 yılı aşkın bir süredir Venüs'e ilk robotik kaşiflerini planlıyor. Şimdi NASA, Venüs atmosferine dalan DAVINCI sondasının bir video görselleştirmesinin yayınlanmasıyla bu görevlerden birinin neyle karşı karşıya kalacağını gösterdi.

2029'da piyasaya sürülecek olan DAVINCI, Venüs'ün kökenini ve gelişimini ve neden Dünya'dan ayrıldığını araştıracak. Görevine, Venüs'ün kalın bulutlarını inceleme ve gezegenin iki yer çekimi destekli uçuşu ile başlayacak.

Tamamlanan iki uçuşla birlikte araç atmosfere düşecek, veri toplayacak ve giderken fotoğraf çekecek olan atmosferik iniş sondasını serbest bırakacak. Venüs'ün atmosferi, mücadele edilmesi gereken yüksek sıcaklıklar, ezici basınçlar ve sülfürik asit bulutları ile yaşanılmaz bir yerdir, bu nedenle sonda tüm bu faktörleri ve rüzgarlar ve atmosferik bileşim gibi diğer faktörleri ölçecek.

Atmosferin bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmek, araştırmacıların Venüs'ün tarihi hakkında bilgi edinmelerine ve hatta belki de eski suların kanıtlarını bulmalarına yardımcı olabilir.

NASA Venüs videosu ne anlatıyor?

Sonda yüzeye yaklaştıkça, Alpha Regio tessera adı verilen bir bölgenin görüntülerini yakalayacak ve kaya oluşumlarının resimlerini çekerek bunların neyden yapıldığını ve bir zamanlar gezegenin yüzeyinden su geçip geçmediğini öğrenecek. Bütün bunlar bize Venüs'ün yaşanabilir olup olmadığını söyleyebilir.

İniş küresinin altındaki şeffaf bir safir pencereden bakan Venus Descent Imager (VenDI), 3 boyutlu topografiyi ve Alpha Regio'nun kompozisyonunu, metre altı ölçeklere kadar topografik çözünürlükle haritalayacak.

Son olarak, derin atmosferdeki oksijeni ölçmek için sondaya Venüs Oksijen Fugasite deneyi (VfOx) adı verilen bir öğrenci iş birliği deneyi monte edilecek. Bu veri seti, Venüs hakkındaki ders kitaplarını yeniden yazmaya yardımcı olacak ve hatta diğer güneş sistemlerindeki Venüs benzeri gezegenleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

DAVINCI, NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi ile Lockheed Martin, Jet Propulsion Laboratory, Malin Space Science Systems ve Johns Hopkins Applied Physics Laboratory'den önemli destek donanımları ile bir ortaklığın ürünü olacak.