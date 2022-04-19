NASA Yanlışlıkla Bikinili Bir Modelin Fotoğrafını Paylaştı

NASA geçtiğimiz gün yanlışlıkla Shein markasının yeni bikini modelini Twitter üzerinden paylaştı.

İlk olarak Ars Technica editörü Eric Berger'in farkettiği, uzay ajansının Twitter hesabından yapılan paylaşımda firmanın yeni bikinisinin reklamına yer verildi. NASA çok fazla süre geçmeden tweet'i sildi ancak durumu fark eden kullanıcılar paylaşımı her yere yaymaya başladı.

Kullanıcıları Bloomberg'in haberine yönlendiren tweet'te Shein markasının değerinin 100 milyar dolara ulaşmasının yanı sıra yeni moda akımı ile ilgili bilgiler yer alıyordu.

NASA Yanlışlıkla Shein Markasının Modelini Paylaştı

Uzay ajansının yaptığı yanlış paylaşımla kalmadı. Tweet'in silinmesinin ardından ortaya birbirinden farklı teoriler atılmaya başlandı. İlk olarak hacklendiği düşünülen hesabın paylaşımında dolandırıcılığa dair bir şey de yer almıyordu. NASA konuyla herhangi bir açıklama veya yeni bir tweet'te bulunmadı.

Büyük çoğunluk hatanın sosyal medya yöneticisinden kaynaklandığını düşünüyor. Sosyal medya hizmetleriyle ilgilenen şirketler ve kişiler aynı anda birçok farklı şirkete hizmet sağladıkları için böyle hesap karışıklıkları sık yaşanabilen bir durum. Hâl böyle olunca bu tarz bir yanlış paylaşım sonrası akıllara ilk gelen neden olarak bu geliyor.

Peki siz NASA'nın bu hatası hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.