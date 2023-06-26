Bir Yapay Zeka da NASA'dan: Astronotlar İçin ChatGPT Benzeri Asistan Geliştiriliyor!

Yapay zekâ yalnızca Dünya'daki işlerde değil, uzayda da hem insanlı hem de insansız görevler için büyük avantajlar sunuyor. The Guardian'ın haberine göre NASA bu amaçla, astronotların doğal dilde ChatGPT benzeri bir arayüz kullanarak uzay görevlerinde manevralar yapmasına, deneyler gerçekleştirmesine ve daha pek çok şeye olanak tanıyacak bir sistem geliştiriyor.

IEEE'nin yeni nesil uzay iletişimi konulu bir toplantısında konuşan Dr. Larissa Suzuki, "Fikir, uzay araçlarıyla karşılıklı etkileşim kurduğumuz ve onların da bize uyarılar ve Güneş sisteminde ve ötesinde gördükleri ilginç bulgular hakkında dönüt sağladıkları bir noktaya ulaşmak." dedi.

NASA Yeni Yapay Zekâyı Hangi Alanlarda Kullanacak?

NASA bu sistemi Ay'ın yörüngesinde dönecek ve NASA'nın Artemis görevine destek sağlayacak bir uzay istasyonu olan Lunar Gateway'e yerleştirmeyi hedefliyor.

Sistem, astronotların karmaşık kılavuzlara dalmadan deneyler veya manevralar hakkında tavsiye almalarını sağlayan doğal bir dil arayüzü kullanacak.

Lunar Gateway için küçük işletmelerin desteğini talep eden özel bir sayfada NASA, çeşitli sistemleri yönetmek için yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerine ihtiyaç duyacağını belirtti. Bunlar arasında bilim yüklerinin otonom operasyonları, veri aktarım önceliklendirmesi, otonom operasyonlar ve daha fazlası yer alıyor.