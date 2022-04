NASA Yeni Mega Roketinin Testini Erteledi

Bugün NASA, basınç sorunlarının teknisyenlerin iticileri rokete güvenli bir şekilde yüklemesini engellemesi nedeniyle Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin son büyük testini askıya aldı. NASA, Artemis I ile ilgili yaptığı yayında testin en erken 4 Nisan Pazartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

NASA, "Ekipler, fırlatıcıda oluşan basınç kaybı nedeniyle testi askıya aldı. Rokete fırlatılana kadar destek sağlayan fırlatıcıdaki bazı fanlar, tehlikeli gazların savuşturulmasında çok önemli olan pozitif basıncı koruyamadı. Sonuç olarak, NASA teknisyenleri yakıt yükleme işlemine güvenli bir şekilde devam edemediler" açıklamalarında bulundu.

For safety, we've stopped the #Artemis I wet dress rehearsal. Teams are meeting now to assess next steps. We are looking at Monday, April 4 as the next opportunity to resume operations, and will have a media briefing later today. Check here for updates. https://t.co/pweviGRjwg