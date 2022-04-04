NASA Yeni Mega Roketinin Testini Erteledi

Bugün NASA, basınç sorunlarının teknisyenlerin iticileri rokete güvenli bir şekilde yüklemesini engellemesi nedeniyle Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin son büyük testini askıya aldı. NASA, Artemis I ile ilgili yaptığı yayında testin en erken 4 Nisan Pazartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

NASA, "Ekipler, fırlatıcıda oluşan basınç kaybı nedeniyle testi askıya aldı. Rokete fırlatılana kadar destek sağlayan fırlatıcıdaki bazı fanlar, tehlikeli gazların savuşturulmasında çok önemli olan pozitif basıncı koruyamadı. Sonuç olarak, NASA teknisyenleri yakıt yükleme işlemine güvenli bir şekilde devam edemediler" açıklamalarında bulundu.

For safety, we've stopped the #Artemis I wet dress rehearsal. Teams are meeting now to assess next steps. We are looking at Monday, April 4 as the next opportunity to resume operations, and will have a media briefing later today. Check here for updates. https://t.co/pweviGRjwg — NASA (@NASA) April 3, 2022

Bu tür bir test esasen 322 fitlik roketin 700.000 galon itici yakıtla doldurulması da dâhil olmak üzere NASA'nın gerçekleştirmesi gereken tüm prosedürlerin bir özetidir. Pazar akşamı düzenlediği basın toplantısında NASA, ekibinin şu anda sorunu gidermek için fırlatma rampasında olduğunu söyledi.

NASA Olağandışı Koşullar Nedeniyle SLS Testlerini Erteliyor

Test ilk olarak 1 Nisan'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde başladı ve Pazar günü sona ermesi gerekiyordu. NASA, Cumartesi gecesi SLS'nin fırlatma rampasının etrafındaki kulelere yıldırım çarpması nedeniyle bazı sert hava koşullarıyla da karşılaştı. NASA'nın Yer Keşif Sistemleri programı müdür yardımcısı Jeremy Parsons, bu yıldırımlardan birinin, yıldırımdan korunma sistemini kurduklarından beri NASA'nın gördüğü en güçlü yıldırımlardan biri olduğunu söyledi.

NASA'nın resmî Twitter hesabı üzerinden testle ilgili güncellemeler paylaşılmaya devam edilecek.