NASA, Yeni Misyonlarını Belirleyecek

NASA, Güneş Sistemi’ne dair keşiflerini sürdürmek için araştırma yapacak olan dört takımın her birine NASA Keşif Programı ile 3 milyon dolar ödenek sağladı. Bu dört takımdan ikisi Venüs üzerine yoğunlaşırken bir tanesi Jüpiter’in volkanik uydusu Io, diğeri ise Neptün’ün uydusu olan Triton üzerinde çalışıyor.

Son aşamada NASA’nın seçtiği dört takımdan en fazla ikisine ödenek sağlanacak ve her birine verilen 3 milyon dolar ile 9 aylık bir süreçte misyon planlarını oluşturmaları beklenecek. Bu sürenin sonunda ise NASA hangi projelerin hayata geçirileceğine karar verecek. Seçilen dört projenin ayrıntıları ise şu şekilde:

VERITAS: Bu projede Venüs’ün yüzeyinin haritalandırılması yapılacak ve gezegenin Dünya’dan farklı olmasına neden olan bilgiler toplanacak.

DAVINCI+: Venüs ile ilgili bir diğer proje olan DAVINCI+, gezegen üzerine yoğunlaşmaktansa Venüs’ü çevreleyen gaz üzerine yoğunlaşacak. Bu potansiyel misyonun bir parçası olarak Venüs’ün atmosferine uzay aracı yollanarak Venüs’te atmosferin nasıl meydana geldiği ve okyanus oluşumunun mümkün olup olamayacağı incelenecek.

IVO: Bu proje ile Jüpiter’in uydularından olan Io’un volkanik hareketlerinin gözlenmesi ve uydunun yapısı hakkında daha detaylı bilgiler elde edilmesi planlanıyor.

Trident: Trident projesi ile Neptün’ün uydularından biri olan Trident’e ziyaret gerçekleştirilmesi ve yüzey altında okyanus olup olmadığının öğrenilmesi hedefleniyor.

NASA'nın 2017’de seçilmiş olan iki misyonunun önümüzdeki birkaç yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Jüpiter’in yörüngesine yollanacak olan uzay aracı ile yedi adet asteroidi keşfedecek olan Lucy misyonu 2021’de, dev bir metal asteroidi keşfedecek olan Psyche ise 2023'te uzaya yollanacak. Yeni belirlenen dört misyondan seçilecek olanların ise önümüzdeki yıl finanse edilmesi bekleniyor.