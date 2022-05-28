NASA Yeni Roketinin Testini Önümüzdeki Hafta Gerçekleştirecek

NASA, yeni roketi SLS ve beraberindeki Orion uzay aracının bir sonraki testi için bir tarih belirledi. Roket, 6 Haziran'da Florida'daki NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39B fırlatma rampasına taşınmaya başlayacak ve 19 Haziran'da yapılacak ıslak elbise provası için yükleme operasyonları yapılacak.

Bu, NASA'nın roketin fırlatma rampasında sıvı yakıtla doldurulduğu, ardından fırlatma geri sayımının gerçekleştirildiği ve ardından roketin yakıt depolarının boşaltıldığı ıslak elbiseli provada dördüncü denemesi olacak. Bu, roketin gerçek ilk fırlatılışına hazır olduğunu ve gerekirse geri sayım süresinin değiştirilebileceğini temsil ediyor.

Bu testteki önceki denemeler, NASA'nın büyük sorunlardan ziyade sıkıntı olarak tanımladığı çeşitli küçük sorunları ortaya çıkarmıştı. NASA bu hafta, mühendisler bu küçük sorunları çözmek için çalıştıkları için bir sonraki test için bir tarih belirlemeyi umduğunu duyurdu.

Roket Test İçin Son Hazırlığında

Şimdilik roket, mühendislerin çeşitli görevleri yerine getirdiği fırlatma rampasının yakınındaki Araç Montaj Binasında (VAB) bulunuyor. Durumla ilgili yaptığı bir güncellemede NASA, ekiplerin bir test sırasında sıvı hidrojen yakıtı sızdıran bir yakıt hattını kontrol etmek, başka bir testte açık kalmış bir valfi değiştirmek ve benzeri sistemlerde değişiklik yapmak da dâhil olmak üzere çeşitli hedeflere ulaştığını söyledi.

Yapılan bu işler ile mühendisler şimdi roketi test için fırlatma rampasına geri gönderilmek üzere hazırlıyorlar.

Sizce bu sefer test başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.