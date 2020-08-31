Dünyanın en büyük uzay çalışmalarını yürüten NASA yeni roketleriyle uzay yolculuklarına hazırlanıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bu konuda kendisinden oldukça emin. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

NASA’nın Space Launch System (SLS) roketleri, uzay yolculukları için kullanılacak. Ay’a ve daha uzaklara yapılacak olan yolculuklarda hizmet vermesi planlanan bu roketler, son derece güçlü motorlara sahip olacak. Yapım aşaması planlanandan aslında daha uzun süren roketleri, nihayet uzay yolculuğu yaparken görme fırsatımız ortaya çıkacak.

NASA yeni roketleriyle kendisinden son derece emin

NASA’nın SLS roketi ilk defa 2 Eylül Çarşamba günü denenme fırsatı yakalayacak. Utah’ta bulunan tesislerde gerçekleştirilecek olan denemeler uzay çalışmaları için son derece kritik bir öneme sahip. Bu nedenle canlı yayınlanacağı açıklandı.

Statik ateş testlerinde roketin iticileri çalıştırılsa bile yerden yukarıya doğru çıkmasına izin verilmeyecek. Böylece patlama riski en düşük seviyelere kadar düşürülmüş olacak. NASA’ya göre bu çalışma ekiplere potansiyel yeni malzemeleri, süreçleri ve geliştirmeleri farkedebilme fırsatı sunacak. Uzay çalışmalarında en çok ihmal edilen detaylardan birisi de genellikle bu oluyor.

NASA, Space Launch System roketlerinin sorunsuz bir şekilde çalışması için çok büyük önlemler aldı ve kendisinden emin. Bu, hem yatırımcılara hem de halka güven aşılıyor. Bildiğiniz üzere NASA son dönemlerde bazı ödenek sorunları yaşıyordu. Sizce bu yeni roketler uzay çalışmalarında neyi değiştirecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.