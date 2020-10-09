NASA Yeni Sosyal Medya Kampanyası: Ay'a Ne Götürmek İsterdiniz?

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2024 yılında ay yüzeyine insan göndermek için Artemis programı ile ilgili çalışmalarını hız kesmeden ilerletirken, insanların belirli bir konu hakkındaki düşüncelerini öğrenme isteği ile yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı. NASA tarafından başlatılan kampanya kapsamında insanlardan Ay'a ne götürmek istedikleri ile ilgili bir soru yöneltildi ve NASA tarafından sorulan soruya verilen cevapların bir hashtag altında toplamalarını istendi.

NASA Yeni Bir Sosyal Medya Kampanyası: Ay'a Ne Götürürsünüz?

2024 yılında uygulamaya geçirilecek olan Artemis programı ile ilgili çalışmalarını hızından ödün vermeden yürütmeye devam eden Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanların belirli bir konu ile ilgili ne düşündüğünü merak etti ve konu ile ilgili insanların ne düşündüğünü öğrenmek üzere yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı. NASA, oluşturulan kampanya kapsamında sorulan soruya cevap verecek olan kişilerin yanıtı belirli bir hashtag kullanarak vermesini istedi.

NASA'nın belirttiğine göre kampanyanın zorluk seviyesini arttırmak isteyenler "Uzman Modu"nu da denemek isteyebilir ancak NASA'nın belirttiği modu denemek isteyenler tarafından uyulması gereken bazı kuralların olduğunu unutmamak gerekiyor. NASA tarafından söz konusu mod için belirtilen kural ise astronotlara verilen alanla ilgili. "Uzman Modu" dahilinde cevap vermek isteyenler, Ay'a götürmek istediği kişisel eşyanın 12,7 x 20,3 x 5,1 santimetrelik alana sığabilecek bir boyutta olduğundan emin olmalıdır.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, kampanya kapsamında sorulan soruya cevap vermek isteyen kişilere Facebook veya Twitter'a bir fotoğraf veya video eklenmesi ve gönderilere ayrıyeten #NasaMoonKit hashtaginin dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Kampanyaya katılmak isteyen ve Ay'a gitmesi mümkün olsa ne götürmek isteyeceğini söyleyen kişilerin kişisel eşyalarını yalnızca Facebook ve Twitter'da paylaşması gerekiyor.

"Ay'a ne götürmek isterdiniz?" şeklinde sorulan bir soru ile ortaya çıkan kampanyada kullanılan hashtag, Twitter ve Facebook isimli sosyal medya platformlarında yüklenen kişisel eşyalarla birlikte kullanılmaya devam ediyor. Peki, NASA tarafından oluşturan sosyal medya kampanyası hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından oluşturulan kampanya ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.