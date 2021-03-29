NASA'dan Yeni Uzay İstasyonunu Yapacak Şirkete Rekor Ödeme

NASA yeni uzay istasyonu için ödeme yapacağı miktarı açıkladı. Yeni uzay istasyonunun yapılması için kolları sıvayan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, ISS'in yerini alacak bir proje üzerinde çalışıyor. Toplamda dört farklı şirkete 400 milyon dolara varan ödeme yapılacak.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen yıl Uluslararası Uzay İstasyonunun yirminci yılını doldurduğunu söyledi. Uzaydaki araştırma laboratuvarı yaşlandıkça, Dünya yörüngesinde yeni bir istasyon inşa etme ve yerleştirme fikri daha gerçekçi bir hale bürünüyor.

NASA yeni uzay istasyonu için ne kadar ödeyecek?

NASA, 2021′in dördüncü çeyreğinde özel uzay istasyonu geliştirmeye başlamak için toplamda 400 milyon dolar ödülü olacak Ticari LEO Destinasyonları (CLD) projesini açıkladı.

NASA'nın LEO müdürü Phil McAlister geçen hafta verdiği brifingde, "ISS harika bir sistem ama maalesef sonsuza kadar sürmeyecek. Her an kurtarılamaz bir anormallik yaşayabilir." dedi.

NASA, CLD programının 20 yaşındaki uzay istasyonundan uzaklaşmanın bir yolu olacağını umuyor. Araştırmacılar, ISS'i tamamen kullanmayı bırakmadan önce özel LEO istasyonunun kullanımda olmasını planlıyor.

Ajansın CLD programına yönelmesinin bir başka nedeni, SpaceX gibi özel şirketlerin ISS'e kargo ve astronot göndermesini sağlayan Ticari Kargo ve Ticari Mürettebat program başarısından kaynaklanıyor. Bu program, NASA'nın maddi tasarruf etmesini sağlarken ayrıca daha fazla insanın LEO'ya katılmasına yardımcı oldu.

LEO müdürü McAlister, "Özel sektördeki tedarikçileri ve kullanıcıları bu bölümlere getirmek istiyoruz. Alçak Dünya yörüngesinde daha fazla insan olacak" ifadelerini kullandı.

CLD programını başlatmak için bir başka sebep ise ISS’in eskimiş donanımını ele alıyor. Uzay istasyonunun çekirdek yapılarının çoğu 1990′larda üretildi ve son yapı 2011′de eklendi. Geçen yıl Rus kozmonotların bulunduğu alanda küçük bir hava sızıntısı yaşandığı da bilinen sorunlardan bir tanesi.

McAlister, CLD programından ayrı olarak NASA’nın ortaklarından Axiom Space’i ISS’e eklenecek modülleri oluşturmak için 140 milyon dolarlık sözleşmeyle ödüllendirdiğini belirtti. Axiom, ISS emekli olduğunda modüllerini ayırmayı ve uzayda serbestçe uçan bir uzay istasyonuna dönüştürmeyi planlıyor.

NASA, CLD programını önümüzdeki birkaç yıl içinde birden fazla şirketin yeni istasyonlar geliştirip inşa etmenin bir yolu olarak görüyor. Böylece ISS emekli olmadan önce astronotlar için yaşam alanı bulma sorunu olmayacak.

ISS'i emekliye ayırdığımızda uzay tarihi için garip bir gün olacak. Ancak yeni istasyon, astronotlara Güneş Sistemi'ni incelemek için daha güvenli ve daha gelişmiş araçlar ve yaşam alanı sağlayacak.