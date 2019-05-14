NASA Yeniden Ay’a Gitmeyi Planlıyor!

Trump yönetiminin 2024 yılına kadar Ay'a geri dönme arzusunu karşılamak için NASA’nın, 2020 mali yılı için 1,6 milyar dolar daha kaynak aradığı ortaya çıktı. Aslında insanların Ay’a yeniden gitmesi için belirlenen yıl 2028’di ancak bu tarih revize edilerek 2024’e çekildi. Başkan Yardımcısı Pence de, bu yılın başlarında yapılan Ulusal Uzay Konseyi toplantısında yeni 2024 yılı hedeflerini açıkladı.

İhtiyaç duyulan 1.6 milyar dolar’lık ek kaynak, NASA’nın hali hazırdaki 21 milyar dolar’lık bütçesine eklenecek. Trump da Pazartesi günü paylaştığı bir tweet ile rakamı açıkladı ve bu ekstra paranın 'Uzay'a büyük çaplı bir geri dönüş' için kullanılacağını söyledi. Bu ek kaynağın, NASA’nın son birkaç aydır yapılan bütçe değişikliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mayıs 2019

Bu amaç doğrultusunda ne kadar ekstra kaynağın harcanacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak bu kaynağın NASA’nın Ay çalışmaları için kullanılacağı söylendiğinden, paranın gelecekte planlanan Ay görevlerinde kullanılacak çeşitli iniş araçları ve robotlar için kullanılması bekleniyor.

NASA bugünden sonra yapılacak değişikliklere ışık tutacak ve kamuoyuna Ay'a geri dönüş için planlanan beş yıllık süreçte neler yapacakları konusunda daha iyi bir fikir verecek. Uzay ajansı’nın daha önce yaptığı ve ileride yapacağı canlı medya telekom yayınlarını şuradan izleyebilirsiniz.

Uzay ajansının Ay tutkusunun odak noktasında, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve astronotları uzaya taşıyacak olan Orion mürettebat kapsülü yer alıyor. Sistemin resmi olarak önümüzdeki yıl tanıtılması hedefleniyor ancak gecikmeler, tanıtım tarihinin değişmesine neden olabilir.