NASA, Yer Çekimsiz Ortamda Oluşturulan Ateşin Görüntülerini Yayınladı

NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan astronotların, istasyondayken yapmakla görevlendirildikleri pek çok görev ve deney bulunuyor. Bu deneylerden çok önemli bilgiler edinilse de son yapılan deneylerden biri çok daha dikkat çekici oldu. Astronotlar, yer çekimsiz ortamda ateş oluşturdular ve sonuç olarak ortaya çok ilginç görüntüler çıktı.

İstasyondaki bu deneyin nedenlerinden biri Dünya'da oluşturulan ateşlerin nasıl daha verimli hale getirilebileceğini çözebilmekti. NASA’ya göre yapılan deneyin alevlerin nasıl oluştuğuna dair anlayışımıza katkıları olacak ve bu sayede yerçekiminin ateşin sıcaklığını ve verimliliğini nasıl etkilediğine dair daha çok fikrimiz olacak.

NASA, uzaydaki ateşin şeklinin Dünya’dakinden neden daha farklı olduğunu ise şu şekilde açıklıyor:

“Azalan yer çekimi alevlerin Dünya’da görüldüğünden daha farklı görünmesine yol açıyor. İstasyondaki yer çekimsiz ortamda alevler küresel olma eğiliminde oluyor. Dünya’da alevden çıkan sıcak gazlar yükselirken yer çekimi daha soğuk ve yoğun olan havayı alevin dibine doğru çeker. Bu da alevin alışkın olduğumuz şekilde olmasına neden olur ve onun titreşmesini sağlar. Mikro yer çekimi olan ortamda ise bu durum oluşmaz. Bu da yanma deneylerindeki değişkenleri azaltarak daha basit hale getirir ve alevlerin küresel olmasını sağlar.”

Henüz uzayda ateş yakmanın Dünya dışı bir ortamda kullanım alanları bulunmasa da Ay ve Mars gibi ortamlarla etkileşimde olan insanoğlu için bu deneyler ilerde oldukça işe yarayacaktır.