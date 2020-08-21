NASA Yeşil Roket Yakıtı Uzay Uçuşlarında Devrim Yaratabilir

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı tarafından oluşturulan ve toksik hidrazin olmayan yeni bir itici gaz uzay uçuşlarında devrim yaratabilir. "Yeşil roket yakıtı" olarak adlandırılan ASCENT isimli itici gaz, uzay araçlarında toksik hidrazinin yerine kullanılabilir.

NASA'nın yaklaşık bir yıl önce başlattığı GPIM olarak da adlandırılan Yeşil İtici İnfüzyon Misyonu kapsamında test edilen yeni yeşil roket yakıtı, mevcut toksik seçeneklere yeşil bir alternatif olabilirken uzay görevleri için uygun olduğu ilk kez kanıtlandı.

NASA yeşil yakıtı daha ucuz, daha güvenli

NASA'ya göre ASCENT isimli bu itici gaz yanmak için ayrı bir oksitleyiciye ihtiyaç duymuyor, depoda tutması ve kullanması daha güvenli ve ayrıca hidrazin ile çalışırken koruyucu giysilerin giyilmesini gerektirmiyor. Bu aynı zamanda ASCENT'i daha ucuz hale getiriyor ve daha yüksek performans sunduğunu gösteriyor.

ASCENT yakıtının daha düşük maliyet ve daha yüksek performansının, uzun süre dayanabilecek veya daha uzağa seyahat edebilecek uzay görevlerinin önünü açtığını belirtelim. Gelecekteki uzay araçlarının yeni tür yeşil itici yakıtları kullanmak için gerekli donanımlara sahip olması da bunu kolaylaştırıyor.

Bu noktada NASA, ASCENT'in uzay görevleri ve ticari havayolu uçuşları için kullanılabileceğini kanıtlamakla ilgili neredeyse tüm testleri tamamladı. Hatta ABD'li uzay ajansı ASCENT itici yakıtını kullanan küçük bir uzay aracını da yeni bir Ay görevinde kullanmayı planlıyor.