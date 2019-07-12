Nasa'yı Ay'a Götüren Bilgisayar Artık Bitcoin Üretecek

NASA'nın Apollo ekibinde araştırma cihazı olarak kullanılan ve o dönemin süper gücü AGC (Apollo Rehber Bilgisayarı) farklı bir iş için kullanılacak. Bir bilgisayar tarihçisi AGC ile Bitcoin üretecek.

Bir grup bilgisayar tarihçisi, orijinal AGC’lerden birini satın aldı ve bilgisayar üzerinde çalışmaya başladı. Takımın üyelerinden Ken Shirriff, bilgisayarın Bitcoin üretimini test etmek istiyor. Peki ya 1966 yapımı bir bilgisayar Bitcoin üretebilir mi?

Madencilik, Bitcoin blok zincirinin sürdürülme sürecinin kilit parçasıdır. Blok zincirine bir blok ekleme hakkını kazanmak için zor bir problemi çözmelisiniz: SHA-256 hash'ı minimum sayıda sıfır ile başlayan bir blok bulmalısınız. Bunun için de bilgisayarın deneme yanılma yapması gerekiyor.

Bitcoin üretiminde istenen sıfır sayısı otomatik olarak ayarlanır, böylece ağ ortalama olarak her 10 dakikada bir yeni blok oluşturur. Bu işlemi yapabilmek içinse bilgisayarın 10²² deneme yapması gerekir.

Bir Değeri Hesaplaması 10 Saniye Sürüyor

Günümüzde çoğu Bitcoin bilgisayar, saniyede trilyonlarca hesaplama yapabilen özel donanıma sahip. Ancak AGC yazılımı çok daha yavaş çalışıyor. Her Bitcoin değer hesaplaması yaklaşık 10 saniye sürüyor.

Bir Bitcoin İçin Milyarlarca Yıl Gerekiyor

Shirriff'e göre AGC ile Bitcoin üretmek çok zor görünüyor. “AGC o kadar yavaş ki, bir Bitcoin bloğunu başarılı bir şekilde oluşturmak evrenin yaşının milyarlarca katını alabilir” şeklinde konuşan Shirriff ayrıca AGC'nin blok hesabını yapamadığını, bunun için ek donanımlar kullandığını da söyledi.