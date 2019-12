NASA, Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'nin Fotoğrafını Paylaştı

Yeni yıla girmeye az bir zaman kalmışken NASA, oldukça anlamlı bir fotoğraf paylaştı. NASA, Dünya’dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta Monoceros Takımyıldızı'nda bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'nin yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayınladı.

NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ile elde ettiği ve Twitter'da paylaştığı fotoğrafta yer alan yıldız kümesi bir yılbaşı ağacına benzediği için bu isimle anılıyor. NASA’nın açıklamalarına göre kızılötesi kameralar tarafından alınan görüntüde pembe ve kırmızı renklerde görünen şeyler yeni oluşan yıldızları gösteriyor. Normalde kalın bir toz tabakasının arkasına gizlenmiş halde bulunan yıldızlar, bu görüntüde kar tanelerini andırarak pembe ve kırmızı renklerde görülüyorlar.

