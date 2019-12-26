NASA, Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'nin Fotoğrafını Paylaştı

Yeni yıla girmeye az bir zaman kalmışken NASA, oldukça anlamlı bir fotoğraf paylaştı. NASA, Dünya’dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta Monoceros Takımyıldızı'nda bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'nin yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayınladı.

NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ile elde ettiği ve Twitter'da paylaştığı fotoğrafta yer alan yıldız kümesi bir yılbaşı ağacına benzediği için bu isimle anılıyor. NASA’nın açıklamalarına göre kızılötesi kameralar tarafından alınan görüntüde pembe ve kırmızı renklerde görünen şeyler yeni oluşan yıldızları gösteriyor. Normalde kalın bir toz tabakasının arkasına gizlenmiş halde bulunan yıldızlar, bu görüntüde kar tanelerini andırarak pembe ve kırmızı renklerde görülüyorlar.

The Christmas Tree Cluster 🎄, imaged by @NASAspitzer in infrared, reveals newborn stars ⭐⭐ normally hidden behind thick dust. The stars appear as pink and red specks in this image, like a cluster of snowflakes ❄️. Learn more at https://t.co/6rwRcvhOwi#SpitzerFinalVoyage pic.twitter.com/nQEzwVEol1 — NASA Spitzer (@NASAspitzer) 23 Aralık 2019

Bu yıldızlar yaklaşık 100 bin yaşında olmalarına rağmen yeni doğmuş olarak kabul ediliyorlar ve doğdukları yerden henüz ayrılmış durumdalar. Zamanla her yıldız sürüklenerek birbirlerinden uzaklaşacağı için bir daha bu tarz bir görüntü oluşturmaları mümkün olmayacak.

Paylaşılan bu fotoğraf, 2019 yılı için NASA tarafından elde edilen son görüntülerden bir tanesi olacaktır. Spitzer Uzay Telesokobu sayesinde NASA, yıldızların hayat döngülerini gözlemleme şansı bulunurken aynı zamanda da bizler Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'nde olduğu gibi görsel bir şölene tanık olabiliyoruz.