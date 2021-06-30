NASA Yöneticisi'nden Evrende Yalnız Değiliz Açıklaması
NASA Yöneticisi evrende yalnız değiliz açıklamasıyla merak uyandırıyor. Yönetici Nelson'a göre evrende yalnız olmamız olası değil.
NASA Yöneticisi evrende yalnız değiliz açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. NASA Yöneticisi Bill Nelson, donanma pilotlarının UFO gözlemleriyle ilgili ABD istihbarat raporunun gizli versiyonunu okuduğunu ve galakside yalnız olmayabileceğimizi hissettiğini söyledi.
NASA Yöneticisi ve eski astronotlardan biri olan Bill Nelson, Cuma günü Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bir raporun yayınlanmasının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Nelson CNN ile yaptığı röportajda, bu muazzam evrende yalnız olduğumuzu düşünmediğini söyledi.
Nelson Pazartesi günü verdiği demeçte, "Evrende yalnız mıyız? Şahsen, öyle olduğumuzu düşünmüyorum. Evren çok büyük. Evrenin başladığı tarih 13,5 milyar yıl öncesine dayanıyor. Bu oldukça eski. Ama insanlar bu tür bilgilere aç ve biz aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı
Uzaylılar Dünya'yı İzliyor Olabilir: 29 Gezegen Keşfedildi
Araştırmacıların yeni raporu uzaylıların Dünya'yı izlediğini ortaya çıkardı. Yüzyıllar boyunca insanlar, diğer yıldızların yörüngesinde dönen gezegen sistemlerinin varlığı hakkında spekülasyon ürettiler.
NASA Yöneticisi "Evrende Yalnız Değiliz" Dedi
Ulusal İstihbarat Ofisi tarafından gizliliği kaldırılan raporda, 144 adet tanımlanamayan hava aracı gözlemi kaydedilmişti, ancak uçan nesneler için şimdiye kadar somut bir açıklama yapılmadı.
Nelson, "Donanma pilotlarının ne gördüğünün cevabını bilmiyoruz" dedi ve şunları aktardı: "Bir şey gördüklerini biliyorlar. Onu izlediler, radarlarını ona kilitlediler, onu takip ettiler. Aniden bir yerden diğerine hızla hareket etti. Aniden bir konumdan diğerine hızla hareket etti. Raporun bize açıkladığı şey, bu manzaraların 140'tan fazla olduğu."
Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün UFO raporu
Ne olmuştu diye merak ediyorsanız: ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, geride bıraktığımız cuma günü öğleden sonra uzun bir süredir beklenen uzaylılara ait bir aracın yer aldığı öne sürülen görüntü ile ilgili raporu yayımladı. "Tanımlanamayan Hava Olayları" başlığı ile sunulan raporda tatmin edici herhangi bir açıklama yer almasa da birkaç olasılığa değinildi.
- Birçok kişinin uzaylılara ait olduğu aracın yer aldığını öne sürdüğü havada süzülen cisme dair ilk tahminde bunun kuş veya balon gibi tanımlanmış cisimler olabileceğinin üzerinde duruluyor.
- İkinci tahminde doğal atmosferik olaylardan bahsediliyor.
- Üçüncüsünde Amerika Birleşik Devletleri'nin gizlice yürüttüğü projelerden kaynaklı olabileceğine işaret ediliyor.
- Dördüncüsünde Rusya ve Çin gibi ülkeler tarafından geliştirilen teknolojilerin bir parçası olabileceğine değiniliyor.
- Beşincisinde ise bunu tanımlamanın "şimdilik" hiçbir yolu olmadığı belirtiliyor. Raporda ellerindeki verinin çok sınırlı olmasından ötürü verileri analiz etmenin oldukça güç olduğu, süzülen cismin bu nedenle tanımlanamadığı ifade edildi.
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