NASA Yöneticisi'nden Evrende Yalnız Değiliz Açıklaması

NASA Yöneticisi evrende yalnız değiliz açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. NASA Yöneticisi Bill Nelson, donanma pilotlarının UFO gözlemleriyle ilgili ABD istihbarat raporunun gizli versiyonunu okuduğunu ve galakside yalnız olmayabileceğimizi hissettiğini söyledi.

NASA Yöneticisi ve eski astronotlardan biri olan Bill Nelson, Cuma günü Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bir raporun yayınlanmasının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Nelson CNN ile yaptığı röportajda, bu muazzam evrende yalnız olduğumuzu düşünmediğini söyledi.

Nelson Pazartesi günü verdiği demeçte, "Evrende yalnız mıyız? Şahsen, öyle olduğumuzu düşünmüyorum. Evren çok büyük. Evrenin başladığı tarih 13,5 milyar yıl öncesine dayanıyor. Bu oldukça eski. Ama insanlar bu tür bilgilere aç ve biz aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

NASA Yöneticisi "Evrende Yalnız Değiliz" Dedi

Ulusal İstihbarat Ofisi tarafından gizliliği kaldırılan raporda, 144 adet tanımlanamayan hava aracı gözlemi kaydedilmişti, ancak uçan nesneler için şimdiye kadar somut bir açıklama yapılmadı.

Nelson, "Donanma pilotlarının ne gördüğünün cevabını bilmiyoruz" dedi ve şunları aktardı: "Bir şey gördüklerini biliyorlar. Onu izlediler, radarlarını ona kilitlediler, onu takip ettiler. Aniden bir yerden diğerine hızla hareket etti. Aniden bir konumdan diğerine hızla hareket etti. Raporun bize açıkladığı şey, bu manzaraların 140'tan fazla olduğu."

Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün UFO raporu

Ne olmuştu diye merak ediyorsanız: ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, geride bıraktığımız cuma günü öğleden sonra uzun bir süredir beklenen uzaylılara ait bir aracın yer aldığı öne sürülen görüntü ile ilgili raporu yayımladı. "Tanımlanamayan Hava Olayları" başlığı ile sunulan raporda tatmin edici herhangi bir açıklama yer almasa da birkaç olasılığa değinildi.