NASA Yöneticisi’nden Dünya Dışı Yaşam Açıklaması

Dünya dışı yaşam ve uzaylıların varlığı ihtimali asırlardır tartışılan bir konu. Şimdiye kadar bu konuda net bir ispat yapılamasa da NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen'a göre bu ihtimal sandığımızdan çok daha yüksek.

İçinde bulunduğumuz Galaksi’nin dışında milyonlarca başka Galaksi’nin daha bulunduğu göz önüne alınarak, diğer Galaksi’lerde yaşam olduğuna yönelik iddialar ortaya atılıyor. Hatta bir dönem Dünya'da yakalandığı iddia edilen uzaylıların ve UFO'ların fotoğrafları internette yayınlanmış ancak bunların doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanamamıştı.

Uzaylılar ve UFO’larla ilgili asparagas haberler ve çeşitli iddialar da sık sık ortaya atılıyor. Hatta UFO gördüğünü iddia eden bazı insanlar da zaman zaman gündeme geliyor.

Boston Üniversitesi'nde katıldığı bir söyleşide konuşan NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen de uzaylılar konusunda iddialı açıklamalarda bulundu. Koca Evren’de insanlığın yalnız olma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyen Zurbuchen’e göre, Dünya dışındaki bir başka Galaksi’de gelişmiş bir canlı formu yaşıyor olabilir.

Zurbuchen konuşmasında, "Dünya dışında yaşam var mı? Bence bu sorunun cevabı çok net bir şekilde evet. Ancak şu anda sadece bunu kanıtlayamıyoruz. Bu şekilde düşünmemin basit bir nedeni var. İnsanoğlu olarak bundan çok kısa bir zaman öncesine kadar Dünya dışında su moleküllerinin veya başka kompleks moleküllerin olabileceğini bile bilmiyorduk. Şüpheyle yaklaşıyorduk. Şimdiyse uzayda her birinin kolaylıkla bulunabileceğini biliyoruz. Elbette bu, canlı yaşamının çok rahat bir şekilde oluşabileceğini göstermiyor ancak olasılık sandığımızdan çok daha yüksek." ifadelerini kullandı.