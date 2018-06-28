NASA Yöneticisinden, Trump’ın ‘Uzay Gücü’ Önerisine Destek

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Uzay Gücü” önerisini desteklediğini açıkladı.

Trump, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray’da düzenlenen Ulusal Uzay Konseyi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin altıncı kolu olarak bir Uzay Gücü kurulması için Pentagon’a talimat verdiğini belirtmişti.

ABD senatosu tarafından Eylül 2017’de NASA’nın 13. yöneticisi olarak görevlendirilen Jim Bridenstine, uzay çalışmalarının hem ulusal güvenlik hem de dış tehditler açısından önemli olduğunu söyleyerek, Trump’ın uzay gücü önerisine destek verdiğini açıkladı.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine

Bridenstine, uzayın daha tartışmalı bir hale geldiğini ve ABD’nin uzayda kendine güçlü bir konum elde etmesi için her zamankinden daha fazla çalışması gerektiğini belirtti. Rusların, uydu silahları olmak üzere birçok proje üzerinde çalıştığını iddia eden Bridenstine, söz konusu tehditlerin ancak uzay gücü ile bertaraf edilebileceğini söyledi.

Bridenstine, ABD Savunma Bakanlığı çatısında altında kurulacak bir Uzay Kuvvetinin, astronotların güvenliğini sağlayabileceğini ve milyarlarca dolarlık uzay yatırımlarını koruyabileceğini vurguladı.

Tabii, silahlı kuvvetlerin altıncı kolu olarak bir Uzay Gücü kurulmasının yolu ABD Senatosundan geçiyor. Ancak Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında bu konuda bir fikirliği henüz sağlanamamış gözüküyor. Zira Demokrat Parti Senatörü Bill Nelson, Trump’ın bu önerisi karşısında, "Şükür ki Cumhurbaşkanı Kongre olmadan bunu hayata geçiremez çünkü şu an Hava Kuvetleri'ni bölmenin zamanı değil. Çok sayıda proje tehlikede" ifadelerini kullanmıştı.

Bakalım, uzayı, "Bir sonraki muhteşem Amerikan hudut bölgesi" olarak tanımlayan Trump, bu amacına ulaşabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.