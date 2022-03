NASA'nın Europa Clipper Uzay Aracı Montaj Aşamasına Girdi

NASA uzay ajansı yaptığı açıklamada Europa Clipper uzay aracının resmî olarak Kaliforniya'daki laboratuvarda montaj aşamasına girdiğini açıkladı.

Europa Clipper görevine 2024'te başlayacak ve Jüpiter'in buzul ayı Europa'yı keşfederek yaşanabilirliğini araştıracak. Ayrıca sonraki Europa görevi için uygun bir iniş alanı bulmaya yardımcı olacak veriler toplayacak.

