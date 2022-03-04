NASA'nın Europa Clipper Uzay Aracı Montaj Aşamasına Girdi

NASA uzay ajansı yaptığı açıklamada Europa Clipper uzay aracının resmî olarak Kaliforniya'daki laboratuvarda montaj aşamasına girdiğini açıkladı.

Europa Clipper görevine 2024'te başlayacak ve Jüpiter'in buzul ayı Europa'yı keşfederek yaşanabilirliğini araştıracak. Ayrıca sonraki Europa görevi için uygun bir iniş alanı bulmaya yardımcı olacak veriler toplayacak.

It’s all coming together. Our spacecraft – with solar arrays spanning the length of a basketball court – has officially entered its assembly stage @NASAJPL. Launch is targeted for 2024, when we set sail for Jupiter's ocean moon Europa! 🛰 More: https://t.co/ki6fbuTSfz pic.twitter.com/mUQ7jl8x9C — NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) March 3, 2022

SUV boyutundaki bir uzay aracını inşa etmek ve bir basketbol sahası boyunca uzanan güneş panelleriyle birleştirmek için çalışan uzman bir mühendis ekibi bulunuyor. Uzay aracının parçaları şu anda ABD ve Avrupa'daki ortaklar tarafından laboratuvara gönderiliyor. Uzay aracının ana gövdesi, elektronik parçalar, haberleşme parçaları, kablolar ve itiş sistemlerine sahip 10 fit uzunluğunda (3 metre) bir modülden oluşuyor.

Europa Clipper proje yöneticisi Jan Chodas bu hafta yaptığı açıklamada şu ifadelere değindi:

"Parçaların hepsinin uçuşa hazır olarak bir araya geldiğini gördüğümüz aşamaya geçiyoruz. Donanımı, uçuş yazılımını ve ek içeriklerin entegre olduğunu ve test edildiğini görmek çok heyecan verici olacak. Bana göre, bu bir sonraki keşif aşamamız. Tasarladığımız sistemin gerçekte nasıl performans göstereceğini öğreneceğiz."

Europa Clipper'in Europa isimli aydaki görevleri ne olacak?

Europa'nın yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini toplayacak.

Bileşimleri hakkında daha fazla bilgi edinecek.

Jeolojik aktivite belirtileri arayacak.

Ayın buzlu kabuğunun kalınlığını hesaplayacak.

Yeraltı göllerini arayacak.

Europa'nın okyanusunun derinliğini ve tuzluluğunu belirlemeye çalışacak.

İki yıl sonra Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden görkemli bir fırlatma sözü veren SpaceX, Europa Clipper uzay aracını yörüngeye göndermek için üçlü Falcon Heavy roketini dördüncü kez kullanacak. Uzay aracı 2030'da Europa isimli aya ulaştığında keşiflerine başlayacak.