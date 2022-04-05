NASA'nın İlk Uzay Turizmi Uçuşu Ertelendi

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk uzay turizmi uçuşu iki gün ertelendi. Yeni tarih 8 Nisan olarak belirlendi.

Ax-1 görevini SpaceX ile ortaklaşa organize eden Teksas merkezli Axiom Space, görevin neden ertelendiğine dair bir neden sunmadı. Axiom Space, yeni fırlatma tarihini de açıklayan mesajında yapılacak aşamaların neden sarktığına dair bazı bilgiler verdi ve planların 8 Nisan tarihine göre ayarlandığını belirtti.

NASA'nın Tarihi Uçuşunda Kimler Yer Alıyor?

Ax-1 ekibi, Kanadalı yatırımcı ve hayırsever Mark Pathy, Amerikalı girişimci Larry Connor ve eski İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Eytan Stibbe ile görev komutanı ve eski NASA astronotu Michael López-Alegría'dan oluşuyor. Yeni eğitilmiş üç katılımcıdan her birinin, istasyonun mevcut profesyonel astronot ekibiyle birlikte yaşamalarını ve çalışmalarını sağlayacak 10 günlük görev için yaklaşık 55 milyon dolar ödediği bildirildi. Bu gezi için aylarca yoğun bir eğitim almış olan Ax-1 mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel araştırmaların yanı sıra sosyal yardım ve ticari faaliyetler yürütecek.

Ax-1'in başarısına bağlı olarak NASA'nın turizm görevi, 2031'de hizmet dışı bırakılmadan önce yörüngedeki istasyona giden kişiler konusunda ilk olacak ancak yeni bir uzay istasyonu kurulursa yolculuğun maliyetini karşılayabilecek amatör astronotların da gelecekte ağırlandığını görebiliriz.

Bu tarihi uçuşu canlı izlemek isterseniz 8 Nisan'da aşağıdaki yayın üzerinden izleyebilirsiniz.