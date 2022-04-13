NASA'nın Ingenuity Helikopteri Mars'ta Yeni Rekorlara İmza Attı

NASA'nın uzay helikopteri, Mars'ta iki yeni uçuş rekoru kırdı.

Görev ekibinin, Ingenuity'nin bugüne kadar yaptığı 25 seyahat arasında "en iddialı uçuşu" olarak tanımladığı görev esnasında 2 kilo, 19 inç yüksekliğindeki helikopter 2.324,2 fit (708.4 metre) mesafe uçtu ve önceki 2.072,8 fitlik rekorunu kırdı ( 631,8 metre) x 251.4 fit (76,6 metre).

Aynı zamanda şimdiye kadarki en yüksek uçuş hızına ulaştı. Daha önce 12,3 mph (0,5 m/s) hıza ulaşan helikopter, önceki rekorunu 1,3 mph (0,6 m/s) ile geçti. Ingenuity'nin rekor kıran uçuşu 8 Nisan Cuma günü gerçekleşti ancak NASA'nın görevi denetleyen Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki görev ekibi haberi paylaşmak için Salı gününe kadar beklemeyi tercih etti.

Ingenuity Rekorlara İmza Atmaya Devam Ediyor

Ingenuity, Nisan 2021'de başka bir gezegende güçlü ve kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk uçak olarak tarih kitaplarına girdi. İnsansız hava aracı benzeri uçan makine, Perseverance keşif aracıyla Mars yüzeyine ulaştı ve sadece Ingenuity'yi test etmeyi değil, aynı zamanda antik mikrobiyal yaşamın kanıtlarını aramayı, gelecekte Dünya'ya geri dönmek için kaya örnekleri toplamayı ve yaklaşan mürettebatlı görevler için veri toplamayı amaçlayan iddialı bir görev için Kızıl Gezegen'e ulaşmış oldu.

25. helikopter uçuşu Ingenuity'yi bir sonraki hedefine yaklaştırıyor: Jezero Krateri'nin içinde antik mikrobiyal yaşamın kanıtlarını içerebilecek bir delta. Perseverance keşif aracı da aynı bölgeye gidiyor ve yanında bölgedeki kayaları ve toprağı incelemek için bir takım araçlar taşıyor.

NASA'nın ilk uzay helikopteri beklentilerin çok ötesinde performans gösterdi ve mühendislere gelecekteki görevler için daha gelişmiş bir uçan makine inşa etme konusunda güven verdi. Böyle bir makine, her türlü arazi üzerinde alçak irtifada uçabilme özelliğiyle ayrıntılı haritalar oluşturmak ve yer tabanlı keşif araçlarının kullanabileceği en güvenli ve en verimli rotaları aramak için yerleşik kameraları kullanabiliyor, bu da gelecekte yeni keşifleri kolaylaştıracak bir ön test görevi görüyor.