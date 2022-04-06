NASA'nın Mars Helikopteri Rekor Uçuşuna Hazırlanıyor

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity başka bir gezegende kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk uçak olma yolunda ilk kez mars yüzeyinin üzerinde süzüldüğünden bu yana toplamda 23 farklı uçuş gerçekleştirdi.

Şimdi NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki (JPL) görev ekibi, 2 kilo ağırlığında 19 inç yüksekliğindeki helikopteri, mevcut rekorunu 77 metre kıracak olan 704 metrelik rekor bir uçuş için hazırlıyor. Bu, kendi dünyamızdan 267 milyon km uzaklıktaki otonom bir uçan makine için hiç fena değil.

NASA'nın Mars Helikopteri Ingenuity Rekor Uçuşuna Hazırlanıyor

NASA'nın Mars helikopteri, 2,400 ila 2,800 rpm arasında ters yönlerde dönen iki rotor olarak düzenlenmiş, dört özel yapım karbon fiber kanada sahiptir. Bu hızlar, makinenin Dünya'nınkinden 100 kat daha ince olan zorlu Mars atmosferinde yükselebilmesini sağlıyor. Ingenuity'nin işlemcisi, gezegenin aşırı soğuk koşullarıyla başa çıkmasına yardımcı olacak küçük bir ısıtıcı da içeren kutu benzeri küçük bir gövdede yer alıyor. NASA, gelecekteki görevler için daha gelişmiş bir uçan makine inşa etmek amacıyla teknolojisini test etmek için Ingenuity'i kullanıyor. Ingenuity'nin Perseverance için zaten yaptığı gibi bu tarz min helikopterler bir konumun daha fazla keşfedilmeye değer olup olmadığını kontrol etmek için yerleşik bir kamera kullanarak yer tabanlı gezegen gezilerine yardımcı olabilir. Ayrıca bilimsel olarak ilgi çekici yerler arasındaki en verimli gezgin rotasını arayabilir ve bir gezegenin yüzeyini sadece birkaç metre yükseklikten haritalayabilir ve dahası, yüzeyi yüksekten çok daha ayrıntılı olarak fotoğraflayabilir.

Ingenuity en son uçuşu olan 24. uçuşunu 3 Nisan'da tamamladı. Uçuş neredeyse 70 saniye sürdü ve maksimum 5 km hızla 47 metrenin biraz üzerinde bir mesafe kat etti. Rekor kıracak olan 25. uçuşu için henüz bir tarih belirlenmedi.

Mevcut Mars görevi, gezegendeki eski mikrobiyal yaşamın belirtilerini aramak ve daha sonraki bir görevde Dünya'ya geri dönmek için kaya örnekleri toplamak adına Perseverance'i kullanıyor. Perseverance ve Ingenuity ayrıca Mars'a yapılacak ilk mürettebatlı görev için faydalı olabilecek verileri topluyor.