NASA'nın Mars Helikopteri İçin Geri Sayım Başladı

NASA'nın Mars helikopteri için planlanan test uçuşu, geçen günlerde ortaya çıkan aksaklıklar yüzünden ertelenmişti fakat uzay aracının arkasındaki ekip, son aktarılan bilgilere göre aracın göreve hazır olduğunu söyledi.

NASA'nın Mars Helikopteri Ne Zaman Test Uçuşuna Katılacak?

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgiler, ilk test uçuşunun tarihinin yazılım aksaklıkları yüzünden ertelendiğini göstermişti. Kızıl Gezegen'deki ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan uzay aracının planlanan uçuş test tarihi de ileri tarihlere çekilmişti. Uzay aracının arkasındaki ekip ise aracın testi sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmesi için sorunları giderene kadar testin yapılmamasına karar vermişti.

NASA'nın yeni aracı Ingenuity'nin yazılımı ile ilgili çalışmalar devam ederken uçuş bölümündeki kodların değiştirilmesi görünüşe bakılırsa testin tamamlanmasına yardımcı olmak için yeterli oldu. Engadget'ın haberine göre ekip yeni yazılım test etti fakat Dünya'dan yaklaşık 174 milyon mil uzaktaki bir araca aktarma işlemi biraz zaman alabilir. Bu, NASA'nın Mars helikopteri için test uçuşunun ne zaman yapılacağının henüz belirsizliğini koruduğu anlamına geliyor olsa da uzay aracı ile ilgilenen ekipten gelecek bilgiler neler olacağını gösterecektir.

Ingenuity İlk Gecesini Tek Başına Geçirmişti

NASA'nın Ingenuity isimli 4 kiloluk aracı geçen haftalarda Perseverance'ten ayrılmasından sonra Kızıl Gezegen'in dondurucu soğukluğunda ilk gecesini tek başına geçirmişti. Uzay aracı, dondurucu soğuk karşısındaki dayanıklılığı sayesinde NASA başta olmak üzere tüm dünyaya kendini kanıtlamıştı.

Ingenuity'nin ilk test uçuşunun herhangi bir aksaklık olmaması durumunda erkenden yapılması planlanıyordu. Helikopter eğer her şey yolunda giderse her seferinde biraz daha yükselerek ileriye gitmek gibi çeşitli zorlukları kademe kademe aşacak ve test uçuşunu kusursuz bir şekilde tamamlamış olacaktı.

NASA'nın Ingenuity'yi geliştirmek için 85 milyon dolar harcadığı biliniyor. Uzay aracı, Kızıl Gezegen'in dondurucu soğuğunda hayatta kalabileceğini göstererek ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne sermişti fakat yazılım kısmındaki aksaklıklar, aracın uçuş testine katılması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğuna işaret etmişti. Uzay aracının arkasındaki ekibin yazılımla ilgili sorunları bittiğine göre Ingenuity'yi test uçuşu görevine hazırlama çalışmaları tahmin edilenden de yakın bir zamanda başlayabilir.