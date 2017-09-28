Natalie Portman'lı 'Annihilation' Filminden İlk Fragman Geldi

2015 yılında çektiği ‘Ex-Machina’ filmiyle beğeni toplayan başarılı yönetmen Alex Garland, ‘Annihilation’ filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Filmin başrolünde ise Oscar ödüllü güzel oyuncu Natalie Portman yer alacak.

Ex-Machina’da yapay zeka ve insan arasındaki ilişkinin boyutlarını çarpıcı bir şekillde gözler önüne seren Garland, 2015 yılının en çok konuşulan yönetmenlerinden bir tanesi olmuştu. Başarılı bilim kurgu yönetmeni, yeni filmi ‘Annihilation’ ile adından yine söz ettirecek.

Daha ufacıkken Leon filmindeki performansıyla gönüllerde taht kuran ve Siyah Kuğu filmiyle Oscar'ı kazanan Natalie Portman başrolde olacak. Portman’ı, anormal olayların yaşandığı Area X’i araştırmakla görevli biyolog olan Lena rolünde izleyeceğiz.

Jeff VanderMeer'in ‘Southern Reach’ üçlemesinin ilk bölümüne dayanan fütüristik film, esrarengiz bir olayı anlatıyor.

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Biyolog, antropolog, psikolog ve araştırmacı olan dört kadın, anormal faaliyetlerden dolayı hükümet tarafından gizlice karantinaya alınan gizemli ‘Area X’ bölgesine gönderilir. Grup, Southern Reach organizasyonu adıyla bu gizemli bölgeye gönderilen 12. keşif gezginleridir. Daha önce bölgeye giden 2. keşif grubu toplu intiharla, 3. keşif grubu insanların birbirine ateş ederek öldürülmesiyle sonuçlanır. 11. keşif grubu ise eski hallerine göre bir gölge gibi geri döner ve kısa süre sonra hepsi kanserden ölür.

Annihilation filminde, Natalie Portman’ın yanı sıra Ex-Machina filminden tanıdığımız Oscar Iscaac de bulunuyor.

Amerika’da 23 Şubat 2018’de vizyona girecek olan film, Türkiye’de ise 6 Nisan 2018’de izleyiciyle buluşacak.