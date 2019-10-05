NATO Askerlerine Tinder Tuzağı

NATO, Letonya’da Rusya sınırları yakınlarında yapılan tatbikatlarda görevli askerlerini ilginç bir teste tabii tuttu. Askerlerin bazıları, NATO’nun Tinder üzerinden kurduğu tuzağa (Bal Tuzağı) düştü.

Alman Der Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, bazı NATO askerleri Tinder’da romantik bir macera yaşamak isterken iletişim merkezinin tuzağına düştü ve aslında gerçekte var olmayan kadınlarla buluşmaya gitti.

Boş zamanlarında Tinder uygulamasını kullanan askerlerden biri, konuştuğu bir bayandan randevu talep etti. Yine başka iki asker de kuralları ihlal ederek akşam buluşmaya gitmek için görevli oldukları yeri terk etti.

Zafiyetleri Ortaya Çıkarmak İçin

Fakat askerler uygulama üzerinden gerçek kişilerle konuştuklarını sanarken, aslında NATO’nun Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi tarafından yaratılan sanal kişilerle konuşuyordu. Letonya’nın başkenti Riga’daki merkezin, bunun gibi çeşitli yöntemlerle ordu saflarındaki zafiyetleri ortaya çıkarmayı ve bunlarla mücadele etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Yine Riga’daki merkezin organize ettiği bir başka testte de askerlere, kendileri için tasarlanmış bir sitenin reklamı yapıldı. Askerler söz konusu sitede T-shirt’ler satın alma ve ordu hakkında chat yapma imkanı bulurken aynı zamanda teslimat için ev adreslerini açık ettiler.

Bal Tuzağı Taktiği

'Honey Trap' olarak bilinen Bal Tuzağı, istihbarat servislerinin sıkça kullandığı yöntemler arasında yer alıyor. Özellikle casusluk faaliyetlerinde kullanılan bu yöntemde, kadınlar aracılığıyla erkek hedeflere yaklaşılması hedefleniyor.