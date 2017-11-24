NATO'dan Siber Saldırı İtirafı

Yıllık düzenlenen Avrupa Savunma Ajansı Konferansı’nda konuşan NATO Muharebe ve Bilgi Ajansı Genel Direktörü Kevin Schneid, siber savunma konusunda yapılan faaliyetlerden ve alınan önlemlerden bahsetti. Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen konferansta Schneid, NATO’nun her ay 500 kadar siber saldırıya uğradığını da itiraf etti.

Siber savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çeken Kevin Schneid bilgi paylaşımıyla ülkelerin siber güvenlik alanındaki kabiliyetlerini geliştirebileceğini belirtti. Ayrıca konferansın Avrupa Birliği’nin başkenti olarak adlandırılan Brüksel kentinde yapılması sebebiyle Schneid, NATO ile AB’nin işbirliğinin de olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi.

Siber saldırılar için tsunami benzetmesi yapan Schneid, bu hususta erken uyarı sistemlerinin kilit rol oynadığını ifade etti. NATO’nun her ay 500 siber saldırıya uğradığını söyleyen Schneid, bu saldırıların kaynağını paylaşmaktan kaçındı.

Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra siber savunma da artık bir askeri savunma alanı olarak değerlendiriliyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda da siber saldırılar gündemdeydi. Ay başında düzenlenen toplantıda etkin mücadele için bir Siber Operasyonlar Merkezi’nin oluşturulması kararlaştırılmıştı. Böylece NATO artık resmi bir teşkilatla siber saldırılara önlem almayı hedefliyor.